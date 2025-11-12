Matthieu Gross rejoint Cohesity, spécialiste californien de la sécurisation des données, au poste de directeur des ventes pour l’Europe du Sud. Basé à Paris, il dirigera les équipes commerciales en France, en Italie, en Espagne et au Portugal, et reportera directement à Olivier Savornin, Vice-Président des Ventes pour la région EMEA.

Matthieu Gross dispose de plus de 20 ans d’expérience dans les logiciels d’entreprise, le cloud et les solutions de données. Avant Cohesity, il a occupé des postes de direction chez VMware et Alteryx où il a dirigé des équipes régionales. Ingénieur de formation, il a débuté sa carrière chez IBM évoluant notamment à des fonctions d’architecte d’infrastructure certifié et d’ingénieur commercial.

« Son expérience approfondie, son goût du challenge et sa connaissance du marché sont des atouts majeurs pour Cohesity », déclare Olivier Savornin, qui souligne que son leadership « sera essentiel pour renforcer notre présence et accélérer notre croissance dans cette région stratégique ».

« La mission de Cohesity, qui consiste à redéfinir la sécurité et la résilience des données grâce à l’IA, me touche, d’autant plus que nous sommes à un moment charnière où la sécurité et l’IA remodèlent les industries », ajoute Matthieu Gross, exprimant son enthousiasme à accompagner les clients dans leurs projets de cyber-résilience