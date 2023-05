A l’occasion de sa conférence Catalyst qui se tient pendant trois jours, le spécialiste de la protection et de la valorisation des données Cohesity a annoncé un partenariat élargi avec Google Cloud. Après avoir proposé conjointement une solution de sauvegarde et restauration des applications, les deux partenaires vont mettre en commun leurs compétences dans le domaine de l’IA générative.

Cohesity lance à cette occasion Cohesity Turing, un ensemble de capacités et d’outils d’IA/ML intégrés à Cohesity Data Cloud, sa plateforme de gestion et de sécurisation des données. L’éditeur entend désormais l’intégrer avec les principaux services cloud, notamment Vertex AI, la plateforme Machine Learning (ML) de Google Cloud.

Sanjay Poonen, PDG de Cohesity, précise que « pour utiliser l’IA générative à des fins de transformation, les entreprises doivent être en mesure d’extraire facilement et rapidement des informations à partir de leurs données, et ce, en utilisant les meilleurs modèles actuels d’IA et de ML. Avec sa plateforme unique, Cohesity fournit non seulement d’excellents résultats de recherche via ses capacités d’indexation intégrées, mais aussi de puissants protocoles de sécurité aidant les clients à maintenir le contrôle et la confidentialité de leurs données à chaque étape. »



Les capacités de la plateforme intègrent notamment la détection d’anomalies de ransomwares, les renseignements sur les menaces, la classification des données selon leur sensibilité et une planification prédictive des capacités d’exécution.

Toujours dans le domaine de la sécurité des données, Cohesity annonce l’arrivée de trois nouveaux membres dans l’alliance qu’il a mise en place avec les principaux acteurs de la cybersécurité.

« Les cybermenaces d’aujourd’hui sont de plus en plus sophistiquées et ne peuvent être résolues par un seul fournisseur. Avec l’arrivée des nouveaux partenaires de sécurité Netskope, ServiceNow et Zscaler et le portefeuille croissant d’intégrations incluant CrowdStrike et Tenable, Cohesity dispose de l’un des écosystèmes de sécurité des données les plus robustes du secteur, pour aider à lutter contre la menace de cyberattaques », commente le PDG de Cohesity.