Cohesity annonce son intention d’acquérir Veritas dans une transaction évaluée à 3 milliards de dollars. Cette opération majeure de consolidation, rare dans un marché de la protection de données toujours très fragmenté, rapproche une étoile montante et un acteur historique du domaine. Cohesity a été fondé en 2013 et Veritas, connu notamment pour sa solution NetBackup, 30 ans plus tôt. Veritas avait déjà été acquis en 2005 par Symantec puis cédé en 2015 au fonds d’investissement Carlyle pour 7,4 Md$.

« Cet accord combinera la rapidité et l’innovation de Cohesity avec la présence mondiale et la base installée de Veritas […] Cette association sera une avancée gagnant-gagnant pour nos 10 000 clients et 3 000 partenaires », commente Sanjay Poonen, PDG de Cohesity (photo) dans un communiqué.

La société qui résultera de la fusion aura un chiffre d’affaires de 1,6 milliard de dollars et une valorisation de 7 milliards de dollars. Dans cet accord, c’est le petit poisson qui mange le gros puisque le dernier chiffre d’affaires connu de Cohesity (en 2021 avant une demande d’introduction en bourse finalement avortée) était de 300 M$. Pour financer l’opération Cohesity a levé environ 1 milliard de dollars en capitaux propres et 2 milliards de dollars en dette auprès d’un groupe de nouveaux investisseurs. Carlyle restera actionnaire de la nouvelle entité fusionnée.

L’opération va permettre à Cohesity d’élargir considérablement sa base installée, en particulier auprès des grands comptes. La nouvelle entité aura une présence dans 96 des entreprises du Fortune 100 et 80 % du Global 500. Veritas voit l’opportunité d’insuffler de l’innovation, dans un portefeuille d’activités menacé d’obsolescence par les solutions des nouveaux acteurs du domaine.

À noter aussi que Cohesity a été sélectif dans les solutions retenues chez Veritas. La solution de sauvegarde orientée PME « Backup Exec » ainsi que la solution de conformité « Data Compliance » et la passerelle logicielle « InfoScale » ne font pas partie de l’accord. Ces activités seront logées dans une nouvelle société autonome baptisée DataCo.

Sanjay Poonen restera PDG du nouveau Cohesity après la fusion. Greg Hughes, PDG de Veritas, conservera un rôle de conseiller et intègrera le conseil d’administration. Enfin, Lawrence Wong, vice-président et responsable produits de Veritas, prendra la direction de DataCo. L’accord devrait être finalisé d’ici la fin 2024.