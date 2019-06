Tech Data a placé Marc Grunnagel à la tête de la BU « Print et Supplies » intégrée à la Division Tech Data Endpoint Solutions. Il reportera directement à Antonin Martinot, directeur général de Tech Data Endpoint Solutions. Il aura pour mission « d’élaborer et d’implémenter une stratégie adaptée et de qualité tout en poursuivant la recherche permanente d’efficacité dans la relation avec ses partenaires ». Il sera accompagné dans sa démarche par l’ensemble de l’équipe marketing et commerciale « Print et Supplies ».

Marc Grunnagel a passé plus de 15 années chez Xerox Corporation où il a occupé successivement les fonctions de chef de produits senior (2008-2011) et de chef de programmes marketing opérationnel avant de devenir directeur marketing Europe du Sud jusqu’en 2015. Depuis lors, il a lancé Attabey.com, une start-up dans le domaine du RGPD. Ce projet a été réalisé dans le cadre de son Executive MBA major « Entrepreneurship et Innovation » d’HEC Paris pour lequel il a été diplômé en 2016. Marc Grunnagel est par ailleurs diplômé de l’Ecole Supérieure de Commerce de Reims-Neoma.

« Je suis extrêmement heureux de l’arrivée de Marc qui montre toute l’ambition de Tech Data sur les marchés du print et du supplies en Europe et en France. Son expertise va nous aider à développer nos parts de marché et à déployer la stratégie ambitieuse de Tech Data sur le plan Européen dans un marché en pleine transformation », commente dans un communiqué Antonin Martinot.