Lumen Technologies (ex-CenturyLink) finalise la vente de ses activités télécoms dans la région Europe, Afrique et Moyen Orient (EMEA) à Colt pour la somme de 1,8 milliard de dollars. Seule une petite partie de son équipe continuera à travailler dans la région EMEA. Selon les termes du contrat, Lumen restera un partenaire stratégique de Colt en Amérique du Nord.

Lumen a signé un accord exclusif avec Colt Technology Services en novembre 2022. L’entreprise a également vendu son activité d’opérateur de réseau local à Brightspeed. Elle a en outre conclu la vente de ses activités en Amérique latine avec la société d’investissement Stonepeak pour un montant de 2,7 milliards de dollars. Le mois dernier, elle a vendu des contrats de services de réseau de diffusion de contenu (CDN) à Akamai Technologies.

Lors de sa conférence d’annonce des résultats financiers du troisième trimestre 2023, Lumen a déclaré un chiffre d’affaires de 3,64 milliards de dollars, soit une baisse de 17,1% par rapport aux 4,39 milliards de dollars de revenus enregistrés au cours de la même période l’année précédente.

A cette occasion, l’entreprise a indiqué vouloir réduire ses effectifs de 4% et restructurer 7 milliards de dollars de dettes. Elle va se concentrer sur les réseaux en tant que service (NaaS), en particulier son offre Internet on Demand, sur la fibre optique et sur la technologie Secure Access Service Edge (SASE).

« Le groupe de créanciers de la société fournira 1,2 milliard de dollars de nouveau financement pour aider Lumen à financer ses plans de croissance par le biais d’une nouvelle dette à long terme », précise Kate Johnson, la PDG de Lumen.