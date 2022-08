Colt Data Centre Services (DCS) voit grand pour l’extension de son centre de données hyperscale francilien. Situé à 31 km du centre de Paris, Colt Paris Sud-Ouest est en chantier pour quadrupler sa superficie brute et augmenter de plus de 50% sa puissance informatique.

« Ayant précédemment offert 20 MW de puissance informatique sur une superficie brute de 5 000 m2, ce site est actuellement en cours d’expansion pour répondre à l’une des exigences mondiales de nos clients SaaS avec 12,8 MW supplémentaires », précise la société sur son blog.

Au terme des travaux prévus d’ici la fin de l’année, l’installation atteindra un total de 32,8 MW sur une superficie brute de 23 400 m2.

« Nous avons vu la demande d’exigences de centres de données évolutifs à Paris croître à un rythme phénoménal au cours des dernières années. Notamment en raison du fait que l’organisation de toutes tailles devient encore plus dépendante du cloud », commente Hedi Ollivier le chef de projet Livraison de centres de données.

Ce centre de données est le seul de Colt en France, suite à la cession l’an dernier à AtlasEdge de 12 installations non hyperscale en Europe, comprenant notamment l’ancien site Colt Paris Nord. Colt dispose de 5 autres installations hyperscale en Europe dont deux à Londres, deux à Francfort et une à Rotterdam. L’entreprise a déclaré plus tôt dans l’année avoir acquis des terrains sur dix site pour accroitre de 500MW les capacités de ses installations.

Crédit photo : Colt.