La passe délicate que traverse depuis quelque mois Sigfox a eu raison de son emblématique cofondateur et PDG, Ludovic Le Moan. Ce dernier va en effet céder son siège au président de Sigfox USA, Jeremy Prince (photo). Avant de se concentrer sur les Etats-Unis, le nouveau patron de Sigfox était directeur de la stratégie de l’opérateur IoT français. A ce titre, il avait rejoint le conseil d’administration en 2018. L’opérateur, qui cherchait depuis quelque temps un successeur à Ludovic Le Moan à l’intérieur mais aussi à l’extérieur de la société a finalement choisi quelqu’un du sérail.

« Le conseil d’administration est convaincu que Prince avec Franck Siegel en tant que PDG adjoint s’acquittera efficacement de la mission de Sigfox de numériser le monde physique tout en restant pleinement engagé à offrir les avantages de l’IOT d’une manière qui respecte et pérennise notre environnement », commente dans un communiqué la présidente du conseil d’administration, Anne Lauvergeon, avant d’ajouter la formule traditionnelle de remerciement pour son prédécesseur. « Nous avons la plus grande gratitude pour le leadership de Ludovic de Sigfox au cours des 10 dernières années. Ludovic a indéniablement été la vision derrière les succès de Sigfox et son héritage se fera sentir partout. Nous le remercions profondément pour ses contributions. » « Je souhaite le meilleur à Jeremy et je suis convaincu qu’il mènera Sigfox au niveau supérieur », a déclaré ce dernier.

Confronté à la baisse des ventes de ses antennes aux opérateurs qui exploitent une partie de son réseau, affectés par la pandémie de Covid-19, et par un décollage plus timide que prévu du marché des objets connectés, Sifox avait été contraint à l’automne dernier de céder son réseau allemand au fonds luxembourgeois Cube Infrastructure Managers et de mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi dans l’Hexagone. L’argent récolté doit notamment servir à financer le développement d’innovations en matière de collecte des données, de lancer de nouveaux services cloud et d’améliorer des algorithmes afin de réduire la consommation d’énergie des objets connectés.