La start-up Sigfox spécialisée dans les réseaux bas débit et basse consommation pour les objets connectés a été placée en redressement judiciaire, a-t-elle annoncé mercredi. La procédure a été enclenchée par le tribunal de commerce de Toulouse « à la demande du directeur général, au bénéfice de Sigfox et sa filiale Sigfox France ».

Une période d’observation de six mois est ouverte qui « doit permettre d’identifier, grâce à la mise en œuvre d’un plan de cession, de nouveaux acquéreurs ayant la capacité d’œuvrer pour le développement à long-terme de Sigfox et de proposer un maintien des emplois », a notamment déclaré la direction de Sigfox dans un communiqué.

L’entreprise explique avoir été doublement affaiblie par la crise sanitaire et les pénuries sur le marché des composants électroniques. Un contexte qui aurait « lourdement pesé sur la situation financière de l’entreprise et en particulier son niveau d’endettement ».

Fondée en 2010 à par Ludovic Le Moan, Sigfox a été l’une des pionnières de l’IoT en France et l’une des premières entreprises de la French Tech à pouvoir prétendre au rang de licorne. Après avoir levé au total 250 millions d’euros, la start-up s’est lancée dans la création de réseaux de télécommunication basse fréquence dit « OG » en France et à l’international.

Mais avec un marché qui a décollé plus timidement que prévu et une concurrence venue à la fois de technologies bas débit alternatives et de l’émergence de la 5G, Sigfox n’est pas parvenu à atteindre la rentabilité et a vu les difficultés s’amonceler au tournant des années 2020.

Pour essayer de se remettre à flot Sigfox avait cédé à l’automne 2020 son réseau allemand au fonds luxembourgeois Cube Infrastructure Managers et mis en place un plan de sauvegarde de l’emploi dans l’Hexagone ramenant son effectif de 400 à 350 personnes. Ludovic Le Moan avait alors cédé son fauteuil de PDG à Jeremy Prince la patron de Sigfox aux Etats-Unis.

Le plan de redressement judiciaire doit permettre à l’entreprise de poursuivre ses activités commerciales et de continuer à répondre aux besoins de ses clients. Sigfox revendique couvrir 75 pays et connecter 20 millions d’objets pour 80 millions de messages échangés. Reste maintenant six mois pour essayer de préserver cet actif et espérer voir les équipes prendre un nouveau départ.