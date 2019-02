Après avoir validé son protocole radio pour les objets connectés auprès d’industries et d’acteurs clés, Sigfox le rend totalement public. « Une possibilité qui n’était pas envisageable jusqu’à présent pour une question de support, Sigfox étant une jeune entreprise », a laissé entendre Christophe Fourtet, cofondateur et directeur scientifique de l’opérateur IoT, dans une vidéo postée sur YouTube. Il estime qu’en ouvrant les spécifications à tout le monde, l’écosystème va exploser, permettant notamment une ouverture au marché B2C. Le protocole réseau n’est quant à lui pas concerné.« L’ouverture au public de la spécification liée aux objets communicants ne concerne pas les stations de base et l’infrastructure Sigfox, qui sont protégées par des brevets », indique un communiqué.

L’opérateur de Labège revendique aujourd’hui un milliard de personnes couvertes au travers de réseaux d’opérateurs Sigfox établis dans 60 pays.

Environ 6,2 millions d’appareils seraient ainsi connectés au réseau Sigfox (+148%) « conformément à l’objectif de l’année dernière »et 13 millions de messages seraient collectés chaque jour. A titre d’exemple, 2,8 millions d’alarmes Securitas sont reliées au réseau.

L’opérateur voit encore plus grand. Dans le cadre de sa stratégie quinquennale «1B23 », il s’est fixé comme objectif de connecter 1 milliard d’appareils à son réseau 0G d’ici à la fin de 2023. Pour y parvenir, trois mastodontes sont particulièrement visés : la Chine, l’Inde et la Russie.

Plus proche de nous dans le temps, l’opérateur, en partenariat avec Eutelsat, testera son premier satellite au second semestre 2019, en visant le lancement commercial de la constellation « ELO » en 2020. Il s’agit de couvrir la planète entière sous une seule et même bannière combinant réseaux terrestres et satellites. « L’écosystème Sigfox et les clients pourront utiliser les satellites sans modifier leurs appareils existants », promet l’opérateur.

Depuis 2017, le chiffre d’affaires de l’opérateur a augmenté de 20% pour atteindre 60 millions d’euros. Les revenus générés par la connectivité ont quasiment doublé. Sur 4 ans, les revenus de Sigfox ont bondi de 400%. Plus important encore, la perte a été réduite à 136.000 euros.

Du côté des succès commerciaux, citons des accords signés notamment avec Dachser, Getrak, Michelin, NEC, Netstar, PSA, IBM et Total, pour le suivi de leurs actifs, l’intégration de la Pologne à la famille Sigfox Operators qui permet à Sigfox de devenir le seul opérateur offrant une couverture complète en Europe.

« Avec sa couverture unique et son grand nombre d’appareils connectés, Sigfox démontre clairement ses performances et sa pertinence. Les clients de rang un du monde entier reconnaissent notre proposition de valeur avec un haut niveau de satisfaction. Ce n’est plus un rêve que de suivre des actifs à travers les continents avec des trackers de quelques dollars offrant plusieurs années d’autonomie. Seul un réseau 0G peut offrir de telles performances. Mais ce n’est jamais assez », conclut dans le communiqué Ludovic Le Moan, PDG et cofondateur de Sigfox.