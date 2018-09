Près de six ans après que Cisco ait cédé sa filiale de routeur Wi-Fi Linksys à Belkin, les deux sociétés se font maintenant concurrence sur le marché des petites entreprises. La firme californienne vient ainsi de lancer Linksys Cloud Manager, un nouvel outil de configuration et de gestion à distance basé sur le cloud. « La solution offre une visibilité, une gestion et un contrôle centralisés d’un réseau sans fil, sans le coût et la complexité des contrôleurs de matériel traditionnels, des logiciels ou des coûts d’hébergement annuels », précise le constructeur dans un communiqué.

Linksys Cloud Manager permet aux administrateurs informatiques et aux autres utilisateurs autorisés de surveiller, gérer et dépanner à distance, en temps réel, des réseaux sans fil simples ou distribués via un tableau de bord et une connexion uniques. Cette plateforme offre un accès distant sécurisé aux points d’accès sans fil AC Business de Linksys que sont le LAAC1200C et le LAPAC1750C, auxquels s’ajoutera le LAPAC2600C en novembre. Chaque point d’accès inclura la licence Cloud Manager et sa maintenance pendant cinq ans.

Ce lancement devrait satisfaire les partenaires intégrateurs et fournisseurs de services puisqu’il leur est tout spécialement destiné. « Linksys accorde une grande importance à être axé sur les partenaires et à répondre à leurs besoins avec des solutions et des programmes compétitifs. », précise Wayne Newton, directeur des activités commerciales de Linksys. « Linksys Cloud Manager a été conçu en étant à l’écoute des désidératas de nos partenaires du channel et répond à un besoin qui n’est pas couvert par les plateformes WiFi actuelles. »

Selon le fabricant, le Linksys Cloud Manager fourni avec les points d’accès attirera les MSP, car cela va faciliter les déploiements de Wi-Fi clé en main avec une offre d’abonnement de gestion des services. « Linksys Cloud Manager est une solution idéale pour les revendeurs et les fournisseurs de solutions informatiques cherchant à développer un modèle de service géré et à générer des revenus récurrents. C’est une alternative irrésistible aux solutions cloud plus coûteuses qui les aidera à compléter leur portefeuille de produits afin de répondre aux besoins des clients dont le budget informatique est réduit. »

D’après le constructeur, la solution permet de gérer un nombre réseaux illimité de clients WiFi « au coin de la rue ou dans le monde entier » à partir d’un tableau de bord centralisé avec une seule connexion en offrant une visibilité de tous les comptes, sites, points d’accès et périphériques. On peut notamment visualisez l’historique du trafic en temps réel sur le réseau et vérifier notamment la disponibilité, la puissance du signal, la durée de connexion, ou encore de détecter les points d’accès non fiables.