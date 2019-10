L’infogéreur annonce une nouvelle acquisition dans le domaine du conseil en cybersécurité. Le cabinet parisien Wise Partners, société d’une soixantaine de consultants réalisant 4 M€ de chiffre d’affaires annuel, rejoint ainsi le groupe Linkbynet. Wise Partners est spécialisé en cybersécurité et confiance numérique avec des expertises dans le DevSecOps, la sécurité des données dans les architectures cloud et les environnements IoT/BigData, la gestion des vulnérabilités et la conformité (RGPD, ISO, ISAE…).

Cette acquisition permet à Linkbynet de renforcer son pôle cybersécurité. Celui-ci compte désormais 130 consultants/experts et a pour ambition d’approcher les 200 collaborateurs d’ici fin 2020.

Les détails de la transaction n’ont pas été dévoilés. Conformément à son habitude, Linkbynet intègre le fondateur de Wise Partners, David Hozé, à son conseil d’administration.

C’est la troisième acquisition de Linkbynet cette année et la cinquième depuis le rachat de Treeptik en 2017. Au début de l’année, Linkbynet avait pris le contrôle de la société de services spécialisée en logiciels libre Objectif Libre pour renforcer son pôle conseil. Une acquisition suivie à la fin du mois de septembre dernier de celle de Data Essential, une entreprise luxembourgeoise spécialisée dans le conseil et l’intégration de solutions cloud. Début 2018, Linkbynet avait réalisé une première opération dans le domaine de la sécurité en rachetant le spécialiste des services de sécurité infogéré Securiview, société d’une quinzaine de personnes réalisant 4 M€ de CA.

En 2018, Linkbynet a réalisé un chiffre d’affaires de 72 M€ (dont 52 M€ en France) avec plus de 800 collaborateurs.