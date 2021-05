Trois ans après le rachat de Securiview et 18 mois après celui de Wise Partners, Linkbynet annonce le rapprochement de ses différentes activités cybersécurité au sein dans d’une entité unique baptisée Linkbynet Security, sous la direction générale de David Hozé, fondateur de Wise Partners.

« La multiplication des attaques a fait de la cybersécurité l’un des principaux sujets de préoccupation des grands comptes et les a conduits à la conclusion qu’ils avaient besoin d’acteurs capables de les accompagner sur l’ensemble de leurs besoins cyber », constate David Hozé.

D’où la décision de Linkbynet de réunir dans une seule organisation des équipes restées jusque-là indépendantes les unes des autres. Le fondateur de Securiview, Stéphane Dahan, est nommé directeur de la stratégie et du développement de Linkbynet Security. Jean Benedetti, un transfuge de Wavestone, en prend la direction commerciale.

Dans le cadre de cette réorganisation, Linkbynet a décidé d’abandonner le site qu’occupait Securiview à Saint-Ouen. Le SOC, sa vingtaine d’analystes, et l’équipe de pentesters qui s’y trouvaient viennent ainsi de rejoindre les équipes historiques de Linkbynet sur son Campus de Saint-Denis. Le site de Wise sur les Champs-Elysées a en revanche été conservé. Il continue d’accueillir les consultants de la division sécurité.

Linkbynet Security regroupe désormais 140 collaborateurs, dont 80 dédiés au conseil et à l’expertise (sur les sujets de sécurité cloud, de sécurité applicative, de design et de gouvernance), une quarantaine affectés au SOC (sur trois site : Saint-Denis, l’Ile Maurice et le Vietnam), une dizaine au pentest, et autant à l’intégration.

Linkbynet Security a réalisé un chiffre d’affaires de 20 M€ en 2020. Un chiffre d’affaires en forte croissance, selon David Hozé. L’activité a notamment été tirée par le conseil, dont les facturations ont bondi de 65% sur l’année. Une croissance qui reflète la forte hausse du nombre de missions de réaction sur incidents, le plus souvent suite à des demandes de rançon. Une accélération de l’activité qui a entraîné une accélération des recrutements. L’effectif de Linkbynet Security s’est ainsi étoffé d’une trentaine de consultants au cours de l’année.

Pour l’exercice en cours, David Hozé table sur une croissance de 40% de l’activité et vise un effectif de 200 personnes d’ici à la fin de l’année 2022.