Accenture va acquérir Linkbynet. Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées. Le spécialiste français du cloud et de la cybersécurité va rejoindre l’entité Accenture Cloud First un mastodonte de 70.000 spécialistes du cloud soutenu par un investissement de 3 milliards de dollars sur trois ans. L’an dernier ce dernier a réalisé 34 acquisitions pour environ 1,5 milliard de dollars.

« L’acquisition de Linkbynet serait une nouvelle étape stratégique dans le renforcement des capacités d’Accenture Cloud First » commente dans un communiqué Karthik Narain, responsable d’Accenture Cloud First au niveau mondial. « L’équipe de Linkbynet apporterait une expertise approfondie en matière de cloud et d’ingénierie, de services managés, d’outils technologiques sophistiqués ainsi que des compétences dans la cybersécurité liée au cloud. »

« L’expérience en conseil et en transformation digitale dans la mise en œuvre, la gestion de la sécurité et l’optimisation du cloud de l’équipe de Linkbynet apporterait des compétences essentielles pour aider nos clients à adopter les dernières technologies et à les déployer au sein de leur entreprise, bénéficiant ainsi de l’agilité stratégique nécessaire dans un environnement économique en constante évolution », précise de son côté Olivier Girard, président d’Accenture France et Benelux.

Fondé en 2000 par les frères Patrick et Stéphane Aisenberg et basé à Saint-Denis, Linkbynet est un fournisseur de solutions cloud-natives présent en Belgique, au Canada, en Chine, en France, au Luxembourg, à l’île Maurice, à Singapour et au Vietnam. L’équipe, qui compte plus de 900 professionnels, dispose de 400 certifications des principaux fournisseurs de cloud (AWS, Microsoft Azure, Google Clou ou Alibaba). Linkbynet compte parmi ses clients Sage, Schneider, Vinci Stadium ou encore Engie.

En 2016, le fonds de capital-risque Keensight Capital a investi 50 millions d’euros dans Linkbynet pour soutenir sa stratégie de croissance externe et son développement international. Cet argent a notamment permis à la firme dyonisienne de se développer en Asie et de réaliser cinq acquisitions : Treepik (développement agile, DevOps et technologie Docker) en 2017, Securiview (sécurité des systèmes d’information) en 2018, Objectif Libre (projets cloud et DevOps open source) et Wise Partner (conseil en cybersécurité) en 2019.

Le mois dernier la société a rassemblé ses différentes activités cybersécurité au sein dans d’une entité unique de 140 collaborateurs baptisée Linkbynet Cybersecurity, sous la direction générale de David Hozé, fondateur de Wise Partners.