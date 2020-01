LexisNexis Risk Solutions va acquérir ID Analytics auprès de NortonLifeLock pour 375 millions de dollars afin d’améliorer ses capacités d’évaluation des risques de crédit et de fraude pour les entreprises rapporte CRN. L’opération devrait être finalisée au cours du premier trimestre.

Le spécialiste de la gestion des risques basé à Atlanta a déclaré que cette opération, l’aidera à fournir des informations sur les risques grâce à une combinaison de données propriétaires, d’analyses brevetées et d’un comportement des consommateurs intersectoriel en temps quasi réel.

« ID Analytics est largement reconnu dans le domaine de la fraude et des risques d’identité et de crédit pour ses actifs de données contributives différenciées et ses capacités d’analyse avancées », indique Rick Trainor, CEO de LexisNexis Risk Solutions, dans un communiqué. « Combinés à nos forces de vérification et d’authentification des identités physiques et numériques, nos clients bénéficieront d’une approche encore plus complète pour détecter et prévenir la fraude et gérer les risques. »

ID Analytics a été fondée en 2002, emploie 128 personnes et a levé 35,2 millions de dollars en financement externe avant d’être acquise par LifeLock en mars 2012. LifeLock a été à son tour racheté par Symantec pour 2,3 milliards de dollars, et trois ans plus tard, toute la société a été renommée NortonLifeLock après la vente de 10,7 milliards de dollars de la division Enterprise Security de Symantec à Broadcom.

« La vente d’ID Analytics est une autre étape dans la transformation de NortonLifeLock en un leader de la cybersécurité grand public », a expliqué Vincent Pilette, CEO de NortonLifeLock. « Nous pouvons désormais nous concentrer entièrement sur notre mission unique de protéger tous les domaines de la vie en ligne des consommateurs. » Lors de la présentation des résultats en novembre dernier, Vincent Pilette, alors fraîchement nommé CEO avait déclaré aux investisseurs que l’éditeur cherchait à réduire ses coûts de 1,3 milliard de dollars. Il avait annoncé des mesures dans ce sens, notamment le départ de 8% des effectifs et la vente de plusieurs sites.

Cette cession intervient une semaine après que Broadcom ait annoncé la vente de l’activité de Symantec Cyber ​​Security Services à Accenture.