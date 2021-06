RSA Security va transférer son unité Veille Fraude & Risques (Fraud & Risk Intelligence) dans une nouvelle société baptisée Outseer. Cette filiale du fournisseur de solutions de sécurité sera dirigée par Reed Taussig, qui a rejoint l’unité Veille Fraude & Risques à la fin de l’année dernière. Reed Taussig est un vétéran de l’industrie IT où il a fait ses débuts en 1987 en entrant chez le fournisseur de base de données Unify, rebaptisé Daegis en 2011 et acquis par OpenText en 2011. Ensuite, il fut notamment le président et CEO de Callidus, acquis par SAP en 2018.

Cette opération fait suite à l’acquisition en 2020 de RSA par la société de capital-investissement Symphony Technology Group (STG), qui l’a elle-même racheté à Dell, qui en avait hérité lors du rachat d’EMC en 2016. La scission a, selon un communiqué de RSA, été dictée par la croissance sans précédent du commerce numérique et la multiplication des transactions frauduleuses contre les banques émettrices et les commerçants liées à la pandémie de Covid-19. « Outseer représente l’aboutissement de décennies d’innovation scientifique dans des solutions de lutte contre la fraude et d’authentification des paiements », explique dans le document Reed Taussig. « Alors que l’économie numérique continue de croître, la mission d’Outseer, qui est de libérer le monde de la fraude transactionnelle, est essentielle. Notre rôle en tant que générateur de revenus pour l’économie mondiale ne fera que se renforcer à mesure que chaque entreprise numérique continuera de se développer. »

Outseer continuera de fournir tous les produits de l’ancienne unité de RSA dans un nouveau portefeuille constitué de :

Outseer Fraud Manager : (anciennement RSA Adaptive Authentication), qui surveille les comptes en fonction des risques

Outseer 3-D Secure : (anciennement RSA Adaptive Authentication for eCommerce), qui authentifie les paiements sans présence de la carte

Outseer FraudAction : (anciennement RSA FraudAction), qui détecte les sites d’hameçonnage, les applications malveillantes et les pages frauduleuses sur les médias sociaux.

Ce portefeuille repose sur deux investissements en matière de données et de recherche : le consortium mondial de l’industrie des données vérifiées sur les fraudes et les transactions Outseer Global Data Network et le graphique d’estimation des risques centré sur les identités Outseer Risk Engine, pour lequel Outseer revendique des taux de détection de fraude de 95 % avec un taux d’intervention de 5 % ou moins.

La nouvelle société indique qu’elle va continuer d’innover dans ses offres d’authentification des paiements, en s’alignant étroitement sur la norme de paiement EMV 3-D Secure 2.x et en incorporant de nouvelles intégrations technologiques dans l’écosystème des paiements et du commerce.

De son côté, RSA va se concentrer sur la gestion intégrée des risques et les produits de sécurité : Archer pour la gestion des risques, NetWitness pour la détection et la réponse aux menaces et SecureID pour les capacités de gestion des identités et des accès (IAM).