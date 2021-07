NortonLifeLock et Avast sont en pourparlers pour un possible rapprochement. L’information révélée mercredi par le Wall Street Journal a été confirmée par les deux éditeurs. « Un rapprochement entre NortonLifeLock et Avast rassemblerait deux entreprises avec des visions alignées, des profils commerciaux très complémentaires et un engagement commun en faveur de l’innovation qui aide à protéger et à permettre aux gens de vivre leur vie numérique en toute sécurité », affirme NortonLifeLock dans un communiqué. « Nous tirerions parti du meilleur des deux sociétés pour nous assurer que ce rapprochement profiterait à nos clients, récompenserait nos employés et maximiserait la valeur à long terme pour tous les actionnaires. » La firme de Mountain View a ajouté qu’elle réfléchissait à une offre en espèces et en actions pour l’intégralité d’Avast et de ses filiales (AVG Technologies, Piriform et HMA), mais qu’elle se réservait le droit de modifier la forme et/ou la composition de la contrepartie. Elle a toutefois tenu à souligner qu’elle n’avait pas encore fait d’offre ferme, ni même annoncé « son intention ferme de faire une offre », et qu’il n’y avait aucune certitude qu’une telle offre soit faite.

De son côté, Avast a publié un communiqué confirmant être en discussions avancées « concernant une éventuelle fusion avec NortonLifeLock ». La société précise qu’il n’y a aucune certitude quant à savoir si une transaction aura lieu et à quelles conditions. « Une autre annonce sera faite si et quand cela sera approprié », conclut le document.

« Si cela se concrétise, il s’agira de l’un des accords les plus importants de l’histoire récente concernant la sécurité des consommateurs », a indiqué Indraneel Arampatta, analyste au cabinet britannique Megabuyte à The Register. « Il semble que les vieux géants endormis se soient réveillés ces derniers temps, se mobilisant et se consolidant face aux menaces plus concurrentielles des nouveaux-venus et des scale-up spécialisées dans la sécurité des consommateurs (en particulier dans le monde VPN) et du secteur de la sécurité des entreprises. » Il a ajouté qu’Avast, et ses près de 400 millions d’utilisateurs, dont la plupart utilisent encore la version freemium, constituait une base importante de futurs clients payants potentiels. « Pour Norton, Avast apporte également un puissant coup de pouce en dehors des États-Unis », a-t-il encore expliqué à nos confrères, précisant que l’Américain avait surtout une forte présence aux Etats-Unis « l’Europe, l’Asie et l’Afrique étant dominées par des acteurs régionaux ».

Les deux entreprises ont moins d’un mois pour se décider. En effet, bien qu’ayant son siège à Prague, Avast est cotée à la bourse de Londres. Selon la réglementation de cette dernière, NortonLifeLock doit indiquer si elle a ou non l’intention de faire une offre pour Avast avant le 11 août 17 heures (GMT + 1).