IBM vient de nommer Marta Martínez au poste de directrice générale de la société pour la zone EMEA. Elle succède à Martin Jetter, qui dirigeait les opérations commerciales en Europe depuis 2019. Ce dernier continuera d’occuper le poste de président d’IBM Europe jusqu’à la fin de l’année.

Marta Martínez devient la première femme à diriger les activités de l’entreprise dans la région. Depuis Madrid, elle aura en charge les opérations et la croissance de l’entreprise, la satisfaction des clients ainsi que l’engagement du groupe envers ses salariés dans une région à forte diversité culturelle qui couvre plus de 100 pays.

Titulaire d’un diplôme en sciences mathématiques de l’université Complutense de Madrid, Marta Martinez cumule plus de 30 ans d’expérience professionnelle dont 17 chez IBM. Chez Big Blue, elle a occupé plusieurs postes de direction au niveau local, régional et mondial, notamment celui de vice-president of Infrastructure Technology Services aux États-Unis entre 2008 et 2010. Depuis 2013, elle dirige IBM Espagne, Israël, Grèce et Portugal, positionnant l’entreprise comme le premier acteur du secteur informatique en Espagne, en Grèce et au Portugal La société lui reconnait par ailleurs une culture de la collaboration, de l’intégration et de la haute performance.

En 2019, Marta Martínez a été classée parmi les dix premières femmes d’affaires en Espagne par le Corporate Reputation Business Monitor Merco, et en 2014 elle a été désignée comme la meilleure PDG espagnole par la Fédération espagnole des femmes cadres, dirigeantes, professionnelles et entrepreneurs (Fedepe). Elle soutient activement un certain nombre d’initiatives pour l’éducation des jeunes femmes. Elle a également appuyé la mise en œuvre, en 2018, d’un programme pionnier sur l’IA pour les lycéens espagnols.