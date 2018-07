Le Syndicat Français des Grossistes Informatiques (SGI), qui regroupe les grossistes informatiques et multimédia, publie aujourd’hui, en partenariat avec Context, les chiffres du secteur au 1er trimestre. Avec un chiffre d’affaires de 1,6 milliard d’euros le secteur affiche une croissance de 5.5% par rapport à la même période en 2017.

L’étude distingue les grossistes « volume » des grossistes « orientés vers les produits à valeur ». Les premiers bénéficient notamment de la bonne dynamique des télécommunications, entraînée par les ventes de smartphones (+18%), lesquels ont bénéficié du lancement de plusieurs nouveaux modèles ainsi que de l’entrée sur le marché français de nouvelles marques. Le segment du software pour applications bureautiques (+13%) et les mises à jour hardware (PC upgrades) enregistrent respectivement des croissances de 13% et 16%. Bien que ne pesant que 3% du marché des grossistes « volume », le gaming enregistre une hausse de 19% sur un an. Bénéficiant de l’effet Coupe du Monde de Football, les produits de l’électronique grand public voient leurs ventes s’accroitre de 17%.

Sont également à noter la forte croissance des garanties (+15%) et la bonne performance des cartouches et réservoirs d’encre (+8%). Ce dernier segment – qui représente 12% des revenus globaux du marché des grossistes « volume » – est le troisième en termes de poids derrière les notebooks (15%) et les smartphones (15%) et reste donc un indicateur important de la bonne santé de ce marché.

Concernant cette fois le marché des grossistes « valeur », l’étude note que celui-ci profite à la fois des résultats encourageants du hardware et du software. Concernant le matériel, les segments du PC et de l’impression enregistrent chacun 9% de croissance. La plus belle performance est toutefois celle de la signalisation numérique dont les ventes affichent une hausse de 23%, la catégorie des écrans grand format bondissant de 45% au premier trimestre par rapport à la même période l’année dernière.

Concernant cette fois le logiciel, on peut souligner les bons résultats des segments de la gestion de données (+8%), des applications bureautiques (+13%) et des logiciels de sécurité (+10%). Le SGI signale également des bons résultats des commutateurs réseaux (+8%).

Les seuls nuages sur les marchés des grossistes « valeur » planent sur les segments des serveurs (-8%), des logiciels (-5%) et du stockage d’entreprise (-14%), le marché de l’infrastructure reculant de 4% par rapport au 1er trimestre de 2017. Une baisse imputable essentiellement, selon le syndicat, à la dématérialisation du stockage dans le cloud « auprès d’acteurs essentiellement basés hors de France ou assemblant eux-mêmes leurs produits à partir de composants ». Précisons toutefois qu’avec 56% des ventes, le marché des infrastructures reste le principal secteur d’activité des grossistes « valeur ».