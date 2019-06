Les restrictions imposées par l’administration américaine sur les ventes de composants à Huawei devraient avoir un impact de 30 milliards de dollars sur les revenus du fabricant chinois rapporte Reuters.

S’exprimant lors d’une conférence à Zurich, le vice-président du Consumer Business Group d’Huawei pour l’Europe de l’Ouest, Walter Ji, a par ailleurs indiqué sans plus de précision que les ventes dans la région « avaient augmenté ces derniers jours », les clients étant de plus en plus confiants que la société chinoise résistera aux sanctions imposées par Donald Trump. Il a toutefois ajouté qu’il ne savait pas quel serait l’impact de ces dernières sur les nouveaux smartphones. « Les gens commencent à découvrir la réalité », a-t-il déclaré. « Les téléphones existants, qui ont été pré-chargés, ne seront pas affectés. Pour les futurs téléphones, nous ne sommes pas encore en mesure de connaître quel est le plan. Nous ne pouvons pas prédire ce qui va se passer demain. » Il a notamment refusé de dire quelle serait la date exacte du lancement du smartphone pliable 5G Mate X dont l’apparition sur le marché a déjà été reportée au mois de septembre.

Google, a fait savoir ce mois-ci qu’il ne fournirait plus de système d’exploitation Android pour les smartphones Huawei après le mois d’août, mais que les modèles actuels pourraient toujours utiliser ses applications. Facebook a adopté une ligne de conduite similaire.

Walter Ji a affirmé que le fabricant restait attaché au système d’exploitation fourni par Google mais a ajouté qu’il préparait des alternatives au cas où. Plus tôt dans le mois, Huawei avait fait savoir qu’il était « potentiellement » sur le point de lancer son propre système d’exploitation, Hongmeng.

Le fabricant, qui répète que ses produits ne représentent aucune menace pour la sécurité, a annoncé qu’il avait livré cette année, à la date du 30 mai, 100 millions de smartphones.