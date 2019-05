Les services managés offrent désormais le meilleur potentiel de revenus pour les distributeurs européens révèle une étude de Barracuda MSP, la division MSP de Barracuda Networks. Cette étude, qui analyse les changements et les défis en cours dans le secteur des services managés, révèle que 54% des personnes interrogées considèrent désormais ces services comme la plus grande opportunité pour leur entreprise, soit plus de quatre fois plus que le cloud et les services professionnels. En conséquence, les revenus provenant de ces services poursuivent leur croissance : 66% des entreprises du panel ont déclaré que ceux-ci représentaient plus de 30% de leurs revenus, contre 52% des répondants l’an dernier.

Le principal catalyseur du marché est la pénurie de compétences internes chez les clients. C’est du moins l’avis de 69% des partenaires interrogés. C’est une évolution par rapport à l’année dernière où volonté de réduire les investissements et les autres coûts (65%) était citée comme la principale raison de l’utilisation des services managés. Autre clé du succès de ces derniers : les relations clients. C’est ce que pensent 86% des partenaires. Les deux-tiers des répondants évoquent également les préoccupations des clients concernant les problèmes de sécurité.

Malgré tout, il subsiste une barrière à la progression du marché : le manque d’information des clients, cité par 89% des partenaires. Un pourcentage inchangé depuis la publication de l’étude précédente. « Comme l’année dernière, le manque de connaissances de base chez les clients, qui a entraîné chez eux des fausses attentes, reste la plus grande préoccupation des fournisseurs de services managés en Europe. Il est clairement de notre devoir d’investir davantage pour informer, éduquer et rassurer ceux qui se trouvent dans l’obscurité au sujet de notre offre », explique dans l’étude Jason Howells, directeur en charge de la région EMEA chez Barracuda MSP. « Cela étant dit, on ne peut qu’être heureux ces résultats. Les MSP affichent des prévisions de croissance durable et fiable avec de nouvelles opportunités à l’horizon »

« Bien que les services prêts à l’emploi, autonomes tels que la sauvegarde et la restauration, soient toujours très prisés, le MSP avisé constate que les services supplémentaires à valeur ajoutée, répondant aux besoins des clients dans un monde de cloud hybride de plus en plus complexe deviennent une nécessité », commente de son côté l’analyste indépendant Clive Longbottom.