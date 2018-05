Barracuda Networks annonce une restructuration de son programme partenaire dans la région EMEA afin de mieux récompenser les investissements et l’engagement de ses partenaires.

Le nouveau programme comprend :

Une révision des engagements des revendeurs à chaque niveau du programme.

Une structure de discount simplifiée.

Un enregistrement des commandes simplifié et simple à utiliser.

Un meilleur accès aux programmes de formation en ligne via le Barracuda Campus

Un accès continu à des ressources et programmes marketing.

Le Programme Partenaire EMEA a été remodelé pour réduire les tâches administratives des partenaires et simplifier la tarification des solutions Barracuda Networks. Il devrait permettre aux partenaires à tous les niveaux d’accroître leurs marges et d’être récompensés lors de l’identification d’opportunités commerciales pour les produits Barracuda. « La demande pour les solutions de cyber sécurité et de protection de données continuant d’augmenter, ce domaine conserve un fort potentiel de croissance pour le channel dans la zone EMEA. Nous sommes déterminés à travailler avec nos partenaires de la meilleure façon possible pour notre profit mutuel, car la contribution de notre channel au développement de nos ventes est crucial. Nous avons deux objectifs avec ce nouveau programme: faire en sorte qu’il soit plus simple de travailler avec Barracuda, et encourager nos revendeurs à faire de Barracuda leur offre de prédilection pour leurs clients », commente dans un communiqué Chris Ross, Senior Vice President, International Sales.

Le nouveau programme devrait également permettre aux partenaires de mieux investir dans la formation technique et commerciale et dans le développement des ventes. Les membres du programme bénéficient :

De tarifs compétitifs et d’un plan d’activité par trimestre.

D’une importante offre de formation via le Barracuda Campus

D’un support marketing et commercial via le Barracuda Partner Portal

D’une assistance sur les aspects techniques et le renouvellement.

Des informations complémentaires seront fournies sur le site https://www.barracuda.com/partners/channel