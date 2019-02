Kaseya a publié ce mois-ci les résultats de son enquête annuelle MSP 2019, consacrée comme son nom l’indique aux fournisseurs de services managés. La huitième édition de l’enquête réalisée auprès de 800 MSP dans le monde, clients ou non de l’éditeur, indique que les fournisseurs des services les plus performants renforcent leur offre de manière proactive, dans la mesure où l’adoption généralisée du cloud et les problèmes de sécurité permettent de proposer des offres aux marges plus élevées, rapporte ChannelPro.

« L’enquête annuelle de Kaseya sur les MSP dans le monde révèle les stratégies sur lesquelles ces entreprises s’appuient pour offrir le plus de valeur à leurs clients et rester en avance sur leurs concurrents sur un marché saturé », affirme Jim Lippie, vice-président directeur du développement du channel chez Kaseya. « L’enquête de cette année montre que les demandes des entreprises sont désormais plus fortes et moins prévisibles. Cela crée un paysage MSP en évolution dans lequel les gagnants génèrent des revenus grâce à un large éventail de nouveaux services rentables et gèrent plus efficacement leurs propres opérations grâce à une automatisation accrue et à des structures de tarification modernes. »

La surveillance et la gestion des infrastructures continuent à être les services les plus demandés et à la croissance la plus rapide parmi tous les MSP, et constituent un minimum pour accéder au marché.

Selon l’enquête, la sécurité était l’offre de services la plus lucrative au cours des 12 derniers mois, générant une augmentation des revenus pour les deux tiers (66%) des fournisseurs de services, devant la surveillance de l’infrastructure (60%), le support des postes de travail (58%) et le support de la connectivité (55%).

Kaseya constate que les MSP commencent à fournir certains services de sécurité spécialisés, tels que l’activité sur le dark web (18%), le centre de solutions de sécurité à haute disponibilité (29%), la réponse automatisée aux incidents (33%), l’authentification unique (40%) et l’analyse de l’utilisation du réseau (49%).

L’enquête a également révélé que la conformité représentait une opportunité supplémentaire de revenus, puisque 50% des répondants gèrent désormais les obligations de conformité de leurs clients.

« Presque chaque MSP offre aujourd’hui une sorte d’offre de sécurité. Quatre-vingt-dix-huit pour cent des répondants à notre sondage ont répondu oui », a expliqué Jim Lippie à nos confrères. « Les quatre services les plus populaires : gestion de pare-feu et VPN, correction de systèmes d’exploitation, protection contre les virus et les programmes malveillants et pare-feu géré – sont si largement utilisés qu’ils sont maintenant considérés comme standard. »

En termes de sauvegarde, l’enquête a révélé que la proportion de fournisseurs proposant des solutions basées sur des appliances atteint désormais 38% dans la région EMEA, les Amériques et l’Asie-Pacifique. De plus, 75% des répondants proposent maintenant cette méthode, une solution de sauvegarde de site en réseau étant offerte par à peine 16% d’entre eux.

Il reste toutefois encore des efforts à faire chez les MSP, puisque 13% n’offrent aucune forme de service cloud et 30% ne proposent pas de services de surveillance en mode cloud.