Microsoft a vécu une semaine noire la semaine dernière avec des pannes à répétition affectant plusieurs de ses services cloud. Après des interruptions signalées par des milliers d’utilisateurs entre lundi et jeudi sur les services Outlook, Teams, OneDrive for Business et SharePoint, c’était au tour du portail Azure d’afficher vendredi des messages d’indisponibilité.

Microsoft a justifié la première série de pannes par un problème technique et a dû multiplier les interventions pour le résoudre. « Nous avons identifié que l’impact a recommencé et nous appliquons d’autres mesures d’atténuation », a écrit Microsoft dans l’un de ses messages de suivi sur Twitter, entre deux interruptions de respectivement 8 heures et 3 heures.

Concernant Azure, Microsoft a reconnu des erreurs d’accès au portail qui ont débuté vendredi à 15h UTC. « Nous avons déterminé une cause profonde potentielle et sommes activement engagés dans différents flux de travail appliquant des processus d’équilibrage de charge afin d’atténuer le problème », a précisé la société à 16h30 UTC. A 17h45 UTC, soit près de 3 heures après le début de la panne, elle annonçait le retour à un fonctionnement « sain » du portail.

Comme l’a rapporté le site BleepingComputer, ces incidents à répétions sont survenus alors qu’un acteur de la menace connu sous le nom de « Anonymous Sudan » revendique mener des attaques DDoS contre Microsoft pour dénoncer l’interventionnisme des États-Unis au Soudan. Le site spécialisé en cybersécurité estime qu’il pourrait s’agir d’un « faux drapeau » pour masquer des acteurs liés à la Russie.

Interrogé par nos confrères, Microsoft a répondu : « Nous sommes conscients de ces allégations et enquêtons. Nous prenons les mesures nécessaires pour protéger les clients et assurer la stabilité de nos services ». L’entreprise ne confirme donc pas à ce stade le lien entre les pannes et des attaques DDoS. Elle qui est pourtant rompue à atténuer ce type d’attaque et communique volontiers sur le sujet lorsqu’elle parvient à contrer des attaques majeures.

Quelles que soient les causes de cette série de pannes, on retient surtout que des dizaines de milliers d’utilisateurs ont une nouvelle fois été empêchés d’accéder pendant des heures à leurs services cloud. Cela porte à huit le nombre de pannes qui ont perturbé les services Azure et Microsoft 365 depuis le début de l’année.