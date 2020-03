Microsoft a demandé à ses employés dont la présence sur site n’est pas indispensable de travailler chez eux jusqu’au 25 mars afin de limiter la propagation du coronavirus rapporte Reuters. L’épidémie s’est en effet propagée près du siège social de la société (Seattle, qui est devenu un important foyer de la maladie, jouxte Redmond) et auprès de ses bureaux californiens. « Prendre ces mesures assurera votre sécurité et rendra également le lieu de travail plus sûr pour ceux qui doivent être sur place », explique le vice-président exécutif Kurt DelBene dans un message aux salariés. De même les voyages professionnels dans les zones à risque sont suspendus « sauf si cela est essentiel à la continuité de Microsoft ». L’éditeur a également mis en place des mesures de protection dans ses bureaux. Il demande que les contacts soient limités au strict nécessaire et que les personnes respectent une distance d’au moins 1,80 mètre entre elles.

Toujours aux Etats-Unis, Facebook a averti les autorités sanitaires qu’un de ses employés du bureau se Seattle était atteint du coronavirus. Le bureau a été fermé jusqu’au 9 mars. Les salariés ont toutefois été encouragés à adopter le télétravail jusqu’à la fin du mois. Un cas de coronavirus a également été identifié chez Amazon, toujours à Seattle. « Tous les collègues en contact avec l’employé, qui se trouvaient au complexe de bureaux d’Amazon South Lake Union à Seattle, ont été informés », a indiqué la société à Bloomberg, sans plus.