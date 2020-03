Pour éviter la propagation du coronavirus et encourager le travail à domicile, Cisco, Google et Zoom proposent désormais des services de vidéoconférence gratuits, une stratégie qui devrait s’avérer payante une fois l’épidémie circonscrite.

Cisco vient ainsi de lever les restrictions de temps et les limites d’utilisation des appels Webex gratuits dans tous les pays où l’offre est proposée et non pas uniquement ceux où le coronavirus se propage. De son côté, Google propose gratuitement la version premium de son produit Hangouts Meet jusqu’au 1er juillet, permettant des communications avec jusqu’à 250 participants, la diffusion en direct auprès d’un maximum de 100.000 personnes tout en offrant des capacités d’enregistrement. « Alors que de plus en plus d’employés, d’éducateurs et d’étudiants travaillent à distance en réponse à la propagation de COVID-19, nous voulons faire notre part pour les aider à rester connectés et productifs », explique le directeur général de G Suite, Javier Soltero, sur le blog de Google Cloud.

Les deux entreprises suivent l’exemple de Zoom Video Communications, qui a levé la semaine dernière la limite de 40 minutes qu’elle impose pour les réunions gratuites avec plus de deux participants. « L’épidémie croissante a élargi ma vision de ce que signifie être un fournisseur de technologies de communication vidéo en cas de besoin. Je sais que de nombreuses organisations cherchent à maintenir la continuité des activités et à maintenir l’engagement des employés face à la menace du virus, et je suis obligé d’aider quiconque en a besoin », explique Eric Yuan, CEO de Zoom, sur le site de l’entreprise. « Il est de ma responsabilité en tant que CEO de Zoom – et de la responsabilité unique de Zoom en tant qu’entreprise – de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour soutenir les personnes touchées par l’épidémie de coronavirus en mettant à disposition notre technologie fiable, un accès étendu et des services client agiles. » Eric Yuan rappelle qu’il a grandi dans la province orientale du Shandong en Chine et étudié à l’Université des sciences et technologies de la province. « C’est un endroit qui m’est toujours cher. Je suis continuellement inspiré par les efforts courageux de ceux qui traitent les patients en Chine et dans le monde – travaillant dur pour essayer de contenir la propagation du virus. »