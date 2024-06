Broadcom a publié les résultats de son deuxième fiscal 2024, clos le 5 mai. Le PDG Hock Tan a divulgué aux analystes la contribution de VMware après un premier trimestre complet dans le giron de Broadcom. Elle s’établit à 2,7 Md$ contre 3,28 Md$ un an plus tôt, soit une baisse de plus de 17%. Sur la même période, les coûts de l’activité ont fortement baissé passant de 2,3 Md$ à 1,4 Md$ et l’objectif est de les ramener à 1,2 Md$ après la fin de l’exercice.

Hock Tan s’est déclaré satisfait des progrès de la transition vers le modèle d’abonnement en indiquant que 3.000 des 10.000 plus gros clients avaient signé des accords pluriannuels. Par ailleurs les valeurs de réservation ont atteint 1,9 Md$ sur le trimestre, contre 1,2 Md$ au précédent. Reste à voir si cette dynamique permettra d’atteindre l’objectif d’une croissance à deux chiffres de l’activité de VMware en 2024, comme l’avait espéré le patron de Broadcom précédemment.

Broadcom a enregistré un chiffre d’affaires de 12,5 Md$, en progression de 43% sur un an et de 12% sans tenir compte de la contribution de VMware. C’est au dessus des attentes de Wall Street visant 12,1 Md$.

Les revenus des solutions de semi-conducteurs ont atteint 7,2 Md$ (+6%) et ceux des logiciels d’infrastructure 5,3 Md$ (+175%). Sans VMware, les revenus des logiciels ont grimpé à 2,6 Md$ contre 1,9 Md$ un an plus tôt, ce qui représente une hausse de plus de 30% pour les autres activités du portfolio incluant CA et Symantec.

Broadcom s’est félicité que les revenus de ses produits d’IA aient atteint un niveau record de 3,1 Md$ sur le trimestre. La demande des hyperscalers pour les besoins de clusters d’IA a aussi dopé les revenus de l’activité Réseaux en hausse de 44% sur un an à 3,8 Md$.

le groupe a réalisé un bénéfice net de 2,21 Md$, soit 4,42$ par action, à comparer avec un bénéfice net de 3,48 Md$, ou 8,15$ par action, un an plus tôt. Le le bénéfice ajusté par action a atteint 10,96 dollars, dépassant le consensus s’élevant à 10,80 dollars.

La croissance attendue de VMware et la traction de l’IA ont conduit Broadcom à augmenter ses prévisions pour l’exercice 2024 à 51 Md$, un milliard de plus que celle attendue au dernier trimestre. Broadcom a également annoncé un fractionnement par 10 de son titre, qui sera effectif le 15 juillet à l’ouverture. L’action a progressé de 12% après les résultats évoluant autour de 1.700 dollars et de 50% depuis le début de l’année.