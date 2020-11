Selon un récent rapport de la Fondation Linux associée à la plateforme de formation edX, les compétences open source – trop rares – sont plus que jamais recherchées. Si 56% des entreprises dans le monde prévoient de recruter des spécialistes open source dans les six prochains mois, 93% des responsables RH de ces entreprises peinent à trouver les bons spécialistes, contre 87% il y a deux ans. Et lorsque les employeurs trouvent de bons profils, ils tiennent à les conserver. Selon les auteurs de l’étude, à peine 4% de ces employeurs ont en effet licencié à ce jour des professionnels open source en raison du Covid-19.

Les professionnels du DevOps sont deésormais très recherchés, 65% des entreprises cherchant à en recruter, contre 59% en 2018. Les spécialistes du cloud s’arrachent également. En effet, 70% des responsables du recrutement indiquent qu’ils sont plus susceptibles d’embaucher un professionnel possédant ces compétences, contre 66% en 2018.

Autre enseignement de l’étude : les certifications gagnent en importance. Ainsi,52% des DRH expliquent qu’ils privilégient les spécialistes certifiés, contre 47% il y a deux ans, et 70% des employeurs indiquent qu’ils sont prêts à financer les certifications pour améliorer les compétences de leurs salariés.

Enfin, pour combler le manque de spécialistes open source, 80% des entreprises déclarent désormais proposer des formations en ligne (pandémie oblige !) à leurs salariés pour qu’ils apprennent des logiciels open source, contre 66% il y a deux ans.