Le distributeur renforce son expertise cybersécurité et devient le premier du groupe mondial à obtenir cette certification stratégique

Ingram Micro France franchit une nouvelle étape dans sa stratégie cybersécurité en devenant le premier distributeur français à obtenir la spécialisation Fortinet SASE (Secure Access Service Edge). Cette certification, annoncée le 14 mars, positionne le distributeur comme référent sur un segment en forte croissance et répond aux besoins croissants des partenaires face à l’évolution des infrastructures hybrides.

Une expertise technique reconnue

La spécialisation SASE s’inscrit dans le cadre du programme Fortinet Engage Partner Program et valide l’expertise des équipes avant-vente et commerciales d’Ingram Micro France. Cette certification couvre l’architecture SASE de Fortinet, qui combine sécurité réseau (SD-WAN, ZTNA) et protection cloud (CASB, FWaaS), répondant ainsi aux défis actuels des entreprises en matière de télétravail et d’hybridation des infrastructures.

« Cette certification SASE démontre notre engagement à fournir à nos partenaires une expertise de pointe pour répondre aux défis de la cybersécurité moderne », souligne Steeve Ahache, Directeur Général Adjoint d’Ingram Micro France. La certification renforce également la capacité du distributeur à accompagner revendeurs, MSP et intégrateurs dans leurs projets de sécurisation.

SASE : un marché porteur en 2025

Le timing de cette certification n’est pas anodin. Les analyses de marché confirment une croissance soutenue du segment SASE, portée par la généralisation du travail hybride et l’évolution des infrastructures IT. Les solutions Fortinet se distinguent notamment par leur intégration avec la Security Fabric, offrant une visibilité centralisée, et par leur automatisation avancée via AI/ML pour une réponse immédiate aux incidents.

« Fortinet s’engage à aider ses partenaires à répondre aux défis nouveaux et évolutifs des clients, créés par les environnements IT et de travail hybrides », confirme Olivier Couston, Business Development & Alliances Director France chez Fortinet.

Un atout pour l’écosystème partenaires

Cette spécialisation stratégique place Ingram Micro France en position de force pour accompagner son écosystème de partenaires. Le distributeur peut désormais guider plus efficacement les acteurs du channel dans le déploiement de solutions de sécurité unifiées et cloud-natives, un avantage concurrentiel non négligeable dans un marché de plus en plus exigeant.

Le programme Fortinet Engage Partner Program, axé sur la création d’opportunités de croissance, vise à aider les partenaires à se différencier de leurs concurrents tout en développant leurs compétences sectorielles.