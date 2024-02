Les PC conçus pour accélérer les traitements d’IA devraient rapidement s’imposer sur le marché, si l’on en croit les dernières prévisions des cabinets d’études. Selon Gartner, les PC IA représenteront 22% des PC expédiés cette année et pratiquement le double en 2025. IDC estime pour sa part que leurs livraisons passeront de 50 millions d’unités en 2024 à plus de 167 millions en 2027, pour atteindre alors près de 60 % des expéditions mondiales.

Gartner définit les PC IA comme ceux équipés d’accélérateurs ou de cœurs d’IA dédiés, d’unités de traitement neuronal (NPU), d’unités de traitement accéléré (APU) ou d’unités de traitement tensoriel (TPU), conçus pour optimiser et accélérer les tâches d’IA.

IDC segmente cette catégorie en trois générations d’appareils. Aux PC IA de première génération, avec des NPU offrant des performances inférieures à 40 tera opérations par seconde (TOPS), succéderont à partir de cette année des PC IA de nouvelle génération avec des NPU de 40 à 60 TOPS, puis des PC IA avancés qui dans les prochaines années apporteront des performances supérieures à 60 TOPS.

IDC met en avant trois grands arguments qui plaident en faveur d’un traitement des charges de travail d’IA en local sur les appareils : « améliorer les performances en éliminant l’aller-retour que les charges de travail d’IA actuelles doivent effectuer vers le cloud et revenir sur le réseau ; améliorer la confidentialité et la sécurité en conservant les données sur l’appareil plutôt qu’en mouvement ; et réduire le coût en limitant le besoin d’accéder à des ressources cloud coûteuses. »

L’évolution s’impose aussi en raison des limites du modèle basé sur le cloud, avec les quantités massives de ressources nécessaires pour l’entrainement et l’exécution des grands modèles de langage, doublée d’une pénurie persistante des puces d’IA avancées pour les serveurs.

L’innovation apportée par les PC IA devrait aussi contribuer à soutenir le retour à la croissance du marché du PC amorcé au quatrième trimestre 2023, après 8 trimestres consécutifs de baisse. La reprise sera toutefois modérée en raison du contexte macroéconomique. Gartner s’attend à une hausse de 3,5% en 2024 avec 250,4 millions d’unités expédiées.

« L’adoption rapide des capacités GenAI et des processeurs IA sur les appareils deviendra à terme une exigence standard pour les fournisseurs de technologies », souligne aussi Ranjit Atwal, analyste chez Gartner. « Cette omniprésence posera des défis aux fournisseurs pour se différencier de leurs concurrents, ce qui rendra plus difficile la création d’arguments de vente et l’augmentation des revenus. »

Le cabinet d’analyse estime ainsi que l’intégration de l’IA dans les PC n’entrainera pas de forte augmentation tarifaire. Par ailleurs les entreprises, en attendant que leurs avantages soient clairement démontrés, « exigeront des raisons impérieuses d’investir ». La création de valeur viendra donc plutôt de la partie applicative et des services associées.

« Je ne vois pas pourquoi nous n’atteindrons pas un chiffre d’affaires de support et de services 3 fois supérieur à ce que nous constatons aujourd’hui en termes d’opportunités PC lorsque vous les corrélez à l’IA », témoigne en ce sens un distributeur américain auprès de nos confrères de CRN.

Crédit illustration : Acer