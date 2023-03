Depuis le lancement de ChatGPT par OpenAI en novembre dernier, des études sortent et tirent la sonnette d’alarme : la multiplication de ces intelligences artificielles (IA) est catastrophique pour le climat. Après le minage de bitcoins, c’est au tour des IA de se retrouver sur la sellette pour leur voracité énergétique.

En effet, l’intelligence artificielle est basée sur un apprentissage en continu. Or, l’apprentissage de base d’un modèle d’IA peut consommer une énergie équivalente à celle de cent foyers américains par an, selon des estimations de recherche rapportées par l’agence Bloomberg. Sans compter que les informations apprises par les IA doivent ensuite être stockées.

Notre consœur des Echos souligne que « la mise au point d’un algorithme simple pour une IA ne représente que 40% de la consommation réelle de l’outil. La majeure partie de l’impact écologique se fait en aval, avec des entraînements réguliers et l’enregistrement des demandes des utilisateurs ».

Google indique que son intelligence artificielle représentait jusqu’à 15% de sa consommation énergétique en 2021, soit 2,3 térawattheures.

Encore plus préoccupant : nombreuses sont les grandes entreprises de la tech qui se ruent vers cette nouvelle manne du robot conversationnel. Les chinoises Alibaba, Baidu et NetEase affirment travailler sur leurs propres modèles de génération de langage.

Alors que le numérique pèse déjà sur les émissions mondiales de gaz à effet de serre à hauteur de 4%, l’impact des IA pourrait faire s’envoler ce chiffre dans les prochaines années.

Ironiquement, voici ce que répond l’agent conversationnel ChatGPT quand on l’interroge : « En tant qu’intelligence artificielle, je n’ai pas de pensées ou d’opinions personnelles, mais je peux vous dire que l’écologie est une question cruciale et urgente pour la survie de notre planète et de ses habitants. La protection de l’environnement est essentielle pour assurer un avenir durable pour les générations futures et il est important que nous prenions tous des mesures pour réduire notre impact sur l’environnement et préserver les ressources naturelles de notre planète ».