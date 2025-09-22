Donald Trump a annoncé vendredi 19 septembre une taxe exceptionnelle de 100 000 dollars sur le visa H-1B, utilisé massivement par les entreprises américaines de la tech pour recruter des travailleurs étrangers qualifiés. Une mesure entrée en vigueur dimanche et qui a fait souffler un vent de panique dans le monde de la Tech.

Ce visa, pilier du recrutement dans la Silicon Valley, voit son coût multiplié par vingt, une augmentation drastique visant selon l’administration Trump à limiter le recours aux talents étrangers. Le ministre du Commerce, Howard Lutnick, a expliqué que cette taxe rendrait « non rentable » l’embauche de travailleurs étrangers au détriment des jeunes diplômés américains.

Après l’annonce, Microsoft et JP Morgan Chase ont conseillé à leurs milliers d’employés sous visa H1-B de ne pas quitter les Etats-Unis, ou d’y revenir en urgence s’ils se trouvaient à l’étranger. Les autorités ont précisé rapidement que les frais exigés ne concernent que les nouvelles demandes et non les renouvellements.

Selon les données officielles, plus de 400 000 visas H-1B ont été accordés en 2024, dont près des trois quarts à des ressortissants indiens. Ces visas sont délivrés pour une durée de 3 ans et renouvelables une fois. La hausse drastique des frais pour le visa H-1B devrait tarir les nouvelles demandes.

Le secteur technologique redoute en conséquence une hausse des coûts salariaux et une réduction de la main-d’œuvre disponible aux États-Unis dans les années à venir. Les géants comme Amazon, Microsoft, Meta et Google, très utilisateurs du programme H-1B, sont directement concernés.

Cette mesure s’inscrit dans une politique plus large de restriction de l’immigration professionnelle instaurée par Donald Trump depuis son premier mandat, avec l’intention affichée de recentrer les opportunités d’emploi sur les Américains. Parallèlement, une « carte dorée » à un million de dollars doit permettre à certains profils exceptionnels d’obtenir une carte de séjour accélérée.

Nos lecteurs ont lu ensuite


SSII indiennes : la polémique des visas rebondit
Les tensions protectionnistes menaçant l’activité des SSII indiennes pouvaient paraître dépassées. Du moins Barack Obama avait-il pu le laisser imaginer à l’automne dernier. Mais il n’en est rien....

Visa Europe équipe les banques d’une plate-forme pour industrialiser le paiement mobile
style= »margin: 6px; float: left; » alt= »NFC » src= »images/stories/2011/NFC.jpg » width= »75″ height= »75″ /...

Stargate, le projet à 500 milliards d’OpenAI éloigne un peu plus la startup de Microsoft
Dans l’effervescence de son investiture, Donald Trump était bien content d’annoncer un projet d’infrastructure IA aux USA mené par OpenAI, Oracle et Softbank évalué jusqu’à 500 milliards de dollars. Un projet titanesque encore très loin...

Près de 100 chefs d’entreprises technologiques américaines s’opposent au décret Trump
Lundi dernier, le procureur fédéral de l’Etat de Washington, Bob Ferguson, portait plainte contre l’interdiction faite aux habitants de six pays d’Afrique et du Moyen-Orient de pénétrer sur le territoire américain. Le temps que cette...

Trump rencontre les patrons influents de la Silicon Valley
Quelques grandes pointures d’entreprises technologiques (Tim Cook, Satya Nadella, Larry Page, Eric Schmidt, Elon Musk…) vont être reçus cette semaine par Donald Trump. Ils sont inquiets de la politique isolationniste que le futur président des...