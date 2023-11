Selon les dernières estimations d’IDC, les entreprises dépenseront 3 900 milliards de dollars au niveau mondial pour leur transformation numérique (Digital transformation ou DX) en 2027. L’utilisation des technologies comme levier de création de valeur pour les processus, produits, services et expériences est et restera une priorité. Il en résultera une croissance dynamique du marché avec un taux de croissance moyen de 16,1% sur les 5 prochaines années.

IDC a identifié plus de 300 cas d’utilisation. Le plus important – Innover, mettre à l’échelle et exploiter – est un domaine qui recouvre les activités de fabrication, de construction et de conception. Le second – Support et infrastructure back-office – est aussi très large puisqu’il intègre les fonctions commerciales, les RH, les services juridiques, la sécurité et les risques, ainsi que l’informatique d’entreprise. Ils représentent à eux deux 35 % de toutes les dépenses DX en 2023. L’expérience client associée à la gestion client à 360 degrés arrive en troisième position avec 10% des dépenses.

Sur les 5 prochaines années, les cas qui devraient se développer le plus vite sont l’assistance aux opérations du secteur minier, le traitement automatisé des réclamations et les jumeaux numériques, avec des taux de croissance de 32,6 %, 30,6 % et 28,5 % par an, respectivement. Les secteurs de la production de biens, des services professionnels et de la fabrication de processus seront les trois qui engageront le plus de dépenses. Toutefois la palme de la croissance reviendra aux secteurs des valeurs mobilières et des services d’investissement (+21,1%), de la banque (+20%) et des assurances (+19,2%).

Au niveau régional, les États-Unis représenteront 35,8% des dépenses mondiales DX en 2023, devant l’Asie/Pacifique (33,5%) et la zone EMEA (26,8%). Pour cette dernière, IDC prévoit une croissance moyenne de 16 % sur la période 2023-2027.

« La croissance la plus rapide sera celle des pays nordiques, où les sociétés de services financiers et de télécommunications/médias seront les plus dynamiques, augmentant leurs dépenses DX de plus de 20 % au cours de la période de prévision », précise IDC. « En France, le cas d’utilisation qui connaîtra la croissance la plus rapide sera celui de l’apprentissage automatique. L’analyse prédictive pilotée dans le secteur des prestataires de soins de santé, qui connaîtra une croissance de 32 % d’ici 2027. Cela montre que le marché européen est dynamique et diversifié et que les opportunités doivent être identifiées. »