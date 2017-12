C’est un véritable eldorado si l’on en croit IDC. Pour le cabinet d’études, les dépenses en matière d’IoT vont atteindre 772,5 milliards de dollars l’an prochain, soit une croissance de 14,6% comparé aux 674,0 milliards de dollars annoncés pour cette année. Si l’on s’en tient à ce rythme de croissance pour la période 2017-2021, on devrait franchir le cap du billion de dollars en 2020 et dépasser 1,1 billion de dollars l’année suivante.

Les secteurs qui vont générer l’essentiel de ce pactole en 2018 sont dans l’ordre, la fabrication avec 189 millions de dollars, les transports (85 millions de dollars) et les services publics (73 millions de dollars). Chez les manufacturiers, les plus gros chèques iront aux opérations de fabrication proprement dites et à la gestion des actifs de production. Dans les transports, les deux tiers des dépenses seront consacrés à la gestion du fret, une bonne partie du reste allant à la gestion de flottes. Enfin, concernant les services publics, la grande majorité des dépenses sera consacrée aux réseaux intelligents de distribution d’énergie. Les dépenses interindustrielles, dévolues aux cas d’usages communs à toutes les industries tels que les véhicules connectés et les bâtiments intelligents, pèseront environ 92,0 milliards de dollars en 2018 et figureront parmi les postes de dépenses les plus importants sur la période concernée estime IDC.

Et le grand public ? « Les dépenses des consommateurs en matière d’IoT atteindront 62 milliards de dollars en 2018, ce qui en fait le quatrième plus grand segment de ce marché. Les cas d’usages les plus répandus concerneront la maison connectée, y compris l’automatisation du domicile, la sécurité et les appareils intelligents », explique dans un communiqué Marcus Torchia, directeur de recherche Customer Insights & Analysis chez IDC. « Les appareils intelligents connaîtront une forte croissance des dépenses au cours des 5 années de la période de prévision et aideront à faire du consommateur le segment le plus dynamique avec un taux de croissance moyen de 21,0%. »

Une bonne partie des dépenses générées par l’internet des objets, soit 239 milliards de dollars, sera consacrée au matériel, c’est-à-dire aux modules et capteurs, ainsi qu’aux infrastructures et à la sécurité. Viendront ensuite les services, puis les logiciels (logiciels d’applications et analytiques, plateformes IoT et logiciels de sécurité) et la connectivité. Les logiciels devraient enregistrer une croissance moyenne de 16,1% et les services une progression de 15,1%, ce qui leur permettrait d’égaler en 2021 les dépenses dédiées au matériel. « D’ici 2021, plus de 55 % des dépenses concernant les projets IoT seront consacrées aux logiciels et aux services », croit savoir Carrie MacGillivray, vice-présidente, Internet of Things & Mobility chez IDC. « Le logiciel crée la base sur laquelle les applications IoT et les cas d’utilisation peuvent être réalisés. Cependant, ce sont les services qui permettent de rassembler tous les éléments technologiques afin de créer une solution complète qui profitera aux organisations et les aidera à créer plus rapidement de la valeur ajoutée. »

D’un point de vue géographique, avec 312 milliards de dollars dépensés, la région la plus dynamique l’an prochain sera l’Asie/Pacifique (à l’exclusion du Japon), devant l’Amérique du Nord (203 milliards de dollars) et la zone EMEA (171 milliards de dollars). Bien que dernière, l’Amérique Latine connaîtra le taux de croissance le plus élevé avec un CAGR de 28,3% au cours des cinq prochaines années.