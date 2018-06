Cette année, les dépenses mondiales en technologie de transformation numérique (matériel, logiciels et services) vont dépasser le cap des 1.000 milliards de dollars pronostique IDC. Les entreprises vont dépenser plus précisément 1,1 billion de dollars en 2018 estime le cabinet d’analyse, soit 16,8% de plus que les 958 milliards de dollars dépensés en 2017. L’industrie (fabrication discrète et production en continu) devrait investir plus de 333 millions de dollars, soit 30% des dépenses mondiales en technologie de transformation numérique. La plus grande partie de ces dépenses serait consacrée aux applications, aux services de connectivité et aux services IT. La priorité de l’industrie en termes d’investissements et d’objectifs est la fabrication intelligente, ce qui inclut les programmes d’optimisation des matériels, la gestion des actifs intelligents et les opérations autonomes. IDC estime que les deux secteurs de l’industrie vont dépenser plus de 115 milliards de dollars en initiatives de fabrication intelligente. Elles vont également investir énormément dans l’accélération de l’innovation (33 milliards de dollars) et l’optimisation de la chaîne logistique (28 milliards de dollars).

Pour l’ensemble des entreprises, les investissements seront consacrées en priorité à la fabrication intelligente (161 milliards de dollars) et à l’optimisation de la chaîne logistique (101 milliards de dollars). Parmi les autres priorités en termes de financement figurent également l’offre numérique, l’engagement omni-expérience, le commerce omni-canal et l’accélération de l’innovation.

Si l’on prend en compte la période 2016-2021, la plus forte croissance des dépenses concerne l’engagement omni-expérience avec un taux de croissance annuel moyen (CAGR) de 38,1%, la gestion des risques financiers et cliniques (31,8% de CAGR) et la construction intelligente (25,4% de CAGR).

« Certains des domaines prioritaires stratégiques avec des niveaux de dépenses moins élevés cette année incluent le développement des capacités cognitives, des services et des avantages tirés des données, l’opérationnalisation des données et de l’information ainsi que la confiance et la gestion numérique », explique dans un communiqué Craig Simpson, responsable de la recherche Customer Insights & Analysis chez IDC. « Cela suggère que de nombreuses organisations en sont encore aux premières étapes de leur processus de transformation numérique, centrée sur l’amélioration des processus existants et de l’efficacité. Nous nous attendons à voir, lors des étapes suivantes, ces priorités et ces dépenses basculer vers utilisation de l’information numérique afin d’améliorer encore les opérations et créer de nouveaux produits et services. »

Les programmes de transformation numérique dont les investissements croîtront le plus sur la période 2016-2021 concernent la construction (38,4 de CAGR), les véhicules connectés autonomes (37,6% de CAGR) et la gestion des résultats cliniques (307% de CAGR).