Les dépenses mondiales consacrées aux services de soutenabilité environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) vont passer de 37,7 milliards de dollars en 2023 à 65 milliards de dollars en 2027, selon une nouvelle prévision du cabinet IDC.

Ces prévisions se concentrent sur les services de conseil, de mise en place, d’ingénierie et d’informatique ESG conçus à cet effet : élaboration et mise en œuvre de stratégies ESG, conseil en opérations durables, reporting ESG, conseil en circularité, services de mise en œuvre de technologies ‘vertes’ et de gestion de la performance en matière de développement durable.

« La pression en faveur du changement est plus pressante que jamais, et les entreprises qui n’agissent pas s’exposent à un risque pour leur image de marque, leurs performances financières et même leur infrastructure, en raison de la menace toujours présente d’événements météorologiques extrêmes et de pénuries de ressources causées par le changement climatique », déclare Dan Versace, analyste chez IDC. « Dans moins de six ans, les effets du changement climatique deviendront irréversibles. Il est donc nécessaire d’agir dès maintenant pour faire face aux risques actuels et atténuer la menace pour les années à venir ».

Une étude IDC réalisée en 2022 a révélé que près de deux tiers des personnes interrogées prévoyaient d’allouer plus de la moitié de leurs dépenses en services professionnels à des services de ‘développement durable’ au cours des deux prochaines années. IDC prévoit que les services de stratégie de ‘développement durable’ et de gestion du capital humain représenteront près de 60% des dépenses en services professionnels ESG d’ici 2027.