Le chiffre d’affaires mondial provenant des ventes de produits d’infrastructures informatiques pour le cloud (serveur, stockage d’entreprise et commutateur Ethernet) a bondi de 47,2% d’une année à l’autre au troisième trimestre a calculé IDC. Le cabinet d’analyse relève par ailleurs ses prévisions concernant les dépenses totales (revenus des fournisseurs et marges des revendeurs) consacrées à ces produits sur l’ensemble de l’année à 65,1 milliards de dollars, ce qui représente une croissance annuelle de 37,2%.

Pour la première fois, au cours du trimestre les revenus provenant de ces produits ont dépassé ceux des environnements informatiques traditionnels pour atteindre 50,9% des dépenses d’infrastructures IT dans le monde, contre 43,6% un an auparavant. Toutefois, malgré une croissance à deux chiffres, sur l’ensemble de l’année 2018 les dépenses IT consacrées au cloud devraient rester sous la barre des 50%, à 47,4%. Les revenus des plateformes informatiques devraient grimper de 59,1%, tandis que les dépenses en commutateurs Ethernet et plateformes de stockage augmenteront respectivement de 18,5% et 20,4%.

Les dépenses consacrées au cloud public ont plus que doublé au cours des deux dernières années et grimpé de 56,1% d’une année à l’autre pour atteindre 12,1 milliards de dollars. Les revenus générés par le cloud privé ont quant à eux grimpé de 28,3% sur un an pour atteindre 4,7 milliards de dollars. Depuis 2013, année où IDC a commencé à suivre les déploiements d’infrastructures informatiques dans différents environnements, le cloud public a représenté la majorité des dépenses. Sur l’ensemble de l’année 2018, le cabinet d’analyse prévoit que cette part atteindra 68,8%, soit une croissance de 44,7% par rapport à 2017. Les dépenses consacrées au cloud privé devraient de leur côté grimper de 23,3%.

Sur l’ensemble de l’année, les dépenses consacrées aux infrastructures informatiques traditionnelles devraient augmenter de 12,3% alors que le marché connaît un cycle de mise à jour de la technologie, cycle qui devrait s’effacer en 2019. En 2022, leur part devrait représenter 42,4% des dépenses totales IT dans le monde (contre 52,6% en 2018).

« Les trois premiers trimestres de 2018 ont été exceptionnels pour le marché des infrastructures informatiques, et ce dans tous les environnements. L’augmentation des investissements destinés aux datacenters pour le cloud public a été particulièrement forte en raison de l’ouverture de nouveaux datacenters et de l’actualisation des infrastructures dans les datacenters existants », explique dans un communiqué Natalya Yezhkova, directrice de recherche Infrastructures et plateformes informatiques. « Après une année aussi forte, nous prévoyons un certain ralentissement en 2019, alors que le marché global ralentira et que certains fournisseurs de cloud computing devront ajuster leur chaîne logistique. Cependant, IDC s’attend à ce que les dépenses consacrées aux infrastructures informatiques pour le cloud public se poursuivront. »

Sur un plan géographique, les dépenses consacrées aux infrastructures cloud ont enregistré une croissance annuelle à deux chiffres au troisième trimestre. Avec une hausse de 62,6%, elle fut la particulièrement soutenue en région Asie/Pacifique (Japon exclus), la Chine à elle seule enregistrant une croissance de 88,7%. Les autres régions à forte croissance furent notamment le Japon (48,2%), les États-Unis (44,2%) et le Canada (43,4%).