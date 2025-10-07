Les dépenses informatiques ont augmenté de 6% entre 2019 et 2024 pour atteindre 5.000 milliards de dollars, selon Gartner. La part des dépenses consacrée aux logiciels est passée de 13% à 21% en cinq ans en raison du SaaS, selon le cabinet de conseil Boston Consulting Group (BCG).

« Les entreprises ont du mal à réduire leurs dépenses dans un environnement de plus en plus fragmenté. L’arrivée de nouveaux fournisseurs, la transition des logiciels sur site vers le SaaS, les nouveaux modèles de tarification basés sur la consommation plutôt que par poste ou par employé, l’évolution fréquente des offres de produits et la consolidation entre les fournisseurs ne font qu’accroître le degré de difficulté », commente le BCG dans son étude. « Le risque de « shelfware », c’est-à-dire de logiciels sous-utilisés, a augmenté ».

Le cabinet de conseil recommande aux DSI de cartographier les actifs logiciels pour identifier les chevauchements et de déterminer qui dans l’entreprise a réellement besoin du logiciel en question et pourquoi. « Les équipes techniques doivent envisager l’utilisation de logiciels open source pour réduire les coûts et leur dépendance vis-à-vis des grands fournisseurs de SaaS », conclut-il.

Nos lecteurs ont lu ensuite


Les 10 actualités IT qui ont marqué l’année 2024
L’année 2024 a été un tournant pour le secteur IT, avec des bouleversements financiers, stratégiques et technologiques aux répercussions profondes. Entre acquisitions marquantes, pannes globales, innovations en IA et défis juridiques, l’écosystème numérique a traversé...

80% des fournisseurs ne dévoilent toujours pas leur empreinte carbone
Selon une nouvelle étude du CDP (Carbon Disclosure Project) et du Boston Consulting Group (BCG), « 80% des fournisseurs interrogés ne déclarent pas les émissions de leur propre chaîne d’approvisionnement ». Or, la chaîne d’approvisionnement d’une entreprise émet...

Le secteur automobile lève le pied sur l’IA
Dans un rapport réalisé et récemment publié par Cap Gemini sur l’utilisation de l’IA dans l’Automobile, il apparait que les constructeurs et les équipementiers ont ralenti leurs efforts et leurs investissements en matière d’Intelligence Artificielle....

En hausse de 2%, les dépenses informatiques en EMEA devraient atteindre 973 milliards de dollars en 2019
Selon Gartner, les dépenses informatiques dans la zone EMEA devraient atteindre 973 milliards de dollars en 2019, soit une augmentation de 2% par rapport aux dépenses estimées à 954 milliards de dollars en 2018. « En...

2008 : le décollage du SaaS
En 2008, les entreprises semblent de moins en moins réticentes à recourir à l’ASP (Application Service Provider) et au SaaS (Software as a Service). L’heure du décollage, tant attendu par l’industrie, semble enfin arrivée ....