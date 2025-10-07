Les dépenses informatiques ont augmenté de 6% entre 2019 et 2024 pour atteindre 5.000 milliards de dollars, selon Gartner. La part des dépenses consacrée aux logiciels est passée de 13% à 21% en cinq ans en raison du SaaS, selon le cabinet de conseil Boston Consulting Group (BCG).

« Les entreprises ont du mal à réduire leurs dépenses dans un environnement de plus en plus fragmenté. L’arrivée de nouveaux fournisseurs, la transition des logiciels sur site vers le SaaS, les nouveaux modèles de tarification basés sur la consommation plutôt que par poste ou par employé, l’évolution fréquente des offres de produits et la consolidation entre les fournisseurs ne font qu’accroître le degré de difficulté », commente le BCG dans son étude. « Le risque de « shelfware », c’est-à-dire de logiciels sous-utilisés, a augmenté ».

Le cabinet de conseil recommande aux DSI de cartographier les actifs logiciels pour identifier les chevauchements et de déterminer qui dans l’entreprise a réellement besoin du logiciel en question et pourquoi. « Les équipes techniques doivent envisager l’utilisation de logiciels open source pour réduire les coûts et leur dépendance vis-à-vis des grands fournisseurs de SaaS », conclut-il.