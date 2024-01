La filiale d’Intel spécialisée dans les technologies d’aide à la conduite autonome (ADAS) a lancé un avertissement sur ses résultats 2024, qu’elle attribue à un niveau de stocks élevé chez ses clients. Les perspectives financières présentées ont fait plonger son action de près de 25% jeudi dernier, le plus fort recul depuis son introduction en bourse en octobre 2022.

Au premier trimestre de l’exercice 2024, Mobileye s’attend à enregistrer un recul de 50% de ses ventes nettes par rapport aux 458 millions de dollars du premier trimestre 2023. Les revenus de l’exercice 2024 sont estimés entre 1,83 à 1,96 milliard de dollars, en dessous du consensus de 2,6 milliards de dollars des analystes de Wall Street et du chiffre d’affaires attendu à plus de 2 milliards de dollars pour l’exercice 2023. Les pertes d’exploitation devraient se creuser entre 468 et 378 millions de dollars contre une perte attendue entre 39 et 33 millions de dollars pour l’exercice 2023.

Le groupe estime entre 6 à 7 millions d’unités, l’offre excédentaire sur sa solution phare, le système sur puce (Soc) d’assistance à la conduite EyeQ. Même s’il s’attend à que la plus grande partie de ce stock soit utilisée par les clients au premier trimestre et que la situation se normalise au cours de l’exercice, il ne prévoit plus de livrer que 31 à 33 millions d’unités cette année contre 37 millions l’an dernier.

Une mauvaise nouvelle pour Intel, qui malgré un allégement de sa participation dans la société détient encore 88 % des actions en circulation, ce qui devrait aussi nuire à sa performance cette année.