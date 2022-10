Mobileye tourne le volant en direction du Nasdaq. Malgré un environnement de marché incertain, Intel s’est résolu à déposer le dossier d’introduction en bourse de sa filiale dédiée à la conduite autonome, qu’il avait acquise en 2017 pour 15 milliards de dollars. Si le prix des actions n’a pas encore été fixé, Intel ne se fait plus trop d’illusion sur la valorisation qui pourrait être atteinte. Le mois dernier, Bloomberg avait rapporté que ses dirigeants avaient revu en baisse leur objectif à 30 milliards de dollars, loin des 50 milliards qui avaient été évoqué par des médias comme le Wall Street Journal, fin 2021 au moment de l’annonce du projet d’introduction.

Comme le rappelle aussi Bloomberg, seules 2 sociétés américaines ont levé plus d’un milliard de dollars à Wall Street depuis le début de l’année contre 45 en 2021. Si l’introduction de Mobileye est menée à bien cette année, elle s’imposera sans mal comme l’une des plus grandes transactions de 2022.

Pour séduire les investisseurs, Mobileye peut mettre en avant sa croissance soutenue, avec un chiffre d’affaires qui est passé de 879 millions de dollars en 2019 à 1,4 milliard en 2021. Même dans le difficile contexte actuel, la filiale a encore fait progresser ses revenus de 21% au premier semestre 2022. Elle est par ailleurs parvenue à résorber progressivement ses pertes au fil des trois dernières années (328M en 2019, 196M en 2020, 75M en 2021). Son résultat net ajusté pour le premier semestre 2022 atteint désormais 276 millions de dollars.

Mobileye est surtout bien positionnée dans la course vers la voiture autonome, avec son riche portfolio de systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) et des systèmes de conduite autonome (caméras, logiciels, puces…), utilisés par un trentaine de constructeurs de premier plan dont Ford, BMW, Nissan et General Motors. Sa puce phare EyeQ pour la conduite assistée a été livrée a plus de 117 millions d’exemplaires.

Intel confirme qu’il restera majoritaire après la transaction et qu’il conservera donc le contrôle de sa filiale.