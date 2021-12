Intel a annoncé sa décision d’introduire en bourse mi 2022 Mobileye, la startup israélienne spécialisée dans la conduite autonome, qu’il a acquise en 2017 pour 15 milliards de dollars. Dans un communiqué publié le 6 décembre, le géant américain des semi-conducteurs la justifie par la volonté de créer de la valeur pour les actionnaires et comme le meilleur choix pour le développement de l’entreprise. L’introduction pourrait valoriser Mobileye 50 milliards de dollars selon le Wall Street Journal.

Intel indique qu’il restera majoritaire et que les deux entreprises continueront d’être des partenaires stratégiques. Aucun projet de « spin-off » n’est prévu précise le fondeur. L’équipe dirigeante restera en poste, avec toujours à sa tête Amnon Shashua, le co-fondateur et PDG de Mobileye. Elle continuera par ailleurs de piloter les projets de mobilité, des équipes de Moovit, autre startup récemment rachetée par Intel, et des équipes d’Intel travaillant sur les développements des lidar et radar.

« L’acquisition de Mobileye par Intel a été un grand succès. Mobileye a réalisé un chiffre d’affaires record d’une année sur l’autre avec des gains en 2021 qui devraient être supérieurs de plus de 40 % à ceux de 2020, soulignant les avantages considérables pour les deux sociétés de notre partenariat », a déclaré Pat Gelsinger le PDG d’Intel dans le communiqué du groupe.

Depuis son rachat par Intel, Mobileye indique avoir pratiquement triplé ses livraisons annuelles de puces informatiques, son chiffre d’affaires (326 millions de dollars sur le dernier trimestre) et ses effectifs. L’entreprise produit des systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) et des systèmes de conduite autonome, dont des caméras, des logiciels et des puces informatiques, utilisés par un trentaine de constructeurs de premier plan dont Ford, BMW, Nissan et General Motors.

L’IPO devrait donner une meilleure visibilité à Mobileye qui malgré ses performances et ses perspectives reste éclipsée par les grands projets d’intel dans les semi-conducteurs. L’entreprise avait déjà été cotée une première fois en 2014 jusqu’à son rachat par Intel. En attendant c’est Intel qui a tiré les premiers bénéfices de l’annonce avec une hausse de plus de 8% de son action lors de la séance du 6 décembre.