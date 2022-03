Intel a fait le premier pas pour l’introduction en bourse de Mobileye, sa filiale israélienne spécialisée dans les systèmes de conduite autonome. La firme de Santa-Clara annonce avoir déposé de manière confidentielle le formulaire d’entrée en Bourse « S-1 » auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC). Le montant et le prix d’introduction, de même que le calendrier de l’opération, n’ont pas encore été déterminés à ce stade. Ils seront précisés après l’examen du dossier par la SEC.

Intel avait annoncé début décembre sa volonté d’introduire sa filiale en bourse mi-2022, une opération qui selon la presse américaine pourrait valoriser l’entreprise 50 milliards de dollars. Le géant des semi-conducteurs souhaite se recentrer sur ses activités stratégiques, tout en restant majoritaire et en étroit partenariat avec sa filiale qui connait une forte croissance depuis son acquisition en 2017 pour 15,3 milliards de dollars. Ses revenus ont progressé de 43% sur le dernier exercice clos fin décembre pour atteindre 1,4 milliard de dollars.

Mobileye produit des systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) et des systèmes de conduite autonome, dont des caméras, des logiciels et des puces informatiques, utilisés par un trentaine de constructeurs de premier plan dont Ford, BMW, Nissan et General Motors.

L’entreprise met actuellement à l’essai sa technologie de conduite autonome avec des « robots-taxis » autonomes pour des déplacements à la demande, notamment à Paris, Detroit, New York et Tokyo, ainsi qu’à Tel Aviv et Munich. Elle s’est aussi associée à l’Allemand Benteler et à l’américain Beep pour déployer des navettes autonomes entièrement électriques aux États-Unis en 2024. Un autre partenariat similaire est prévu en Europe. L’introduction de Mobileye devrait être la plus importante jamais réalisée par une entreprise israélienne, même si les conditions de marché semblent désormais plus difficiles pour les introductions de valeurs technologiques dans les mois à venir.