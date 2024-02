Nathalie Magand prend pour la première fois la parole depuis son accession à la présidence du directoire de l’intégrateur réseaux pour commenter les bons résultats de l’exercice écoulé.

Channelnews : Comment s’est passé l’exercice 2023 pour NXO ?

Nathalie Magand : Nous en sommes très satisfaits. Nous terminons l’année sur un chiffre d’affaires en croissance de 13% à 313 M€. Le résultat opérationnel a suivi la même progression pour atteindre à 11 M€.

Channelnews : Qu’est ce qui a tiré cette croissance ?

Nathalie Magand : Au-delà des reliquats de commandes qui n’avaient pas pu être honorées en 2022, nous avons bénéficié de la signature de nombreux nouveaux dossiers grands comptes dans les domaines des infrastructures réseaux et de la sécurité. À tel point que notre activité réseaux et infrastructures devance désormais notre activité collaboration historique. L’autre axe de croissance fort sur l’exercice 2023 a été les services managés (infogérance, exploitation de services cloud, hébergement de services de communication…). Une activité qui a progressé de 35% en 2023 et qui pèse désormais 45 M€ de chiffre d’affaires.

Channelnews : l’exercice 2023 a aussi été marqué par le départ de Jean-Maurice Fritsch, qui a été l’artisan du redressement de l’entreprise après sa défaillance en 2015. Quand a-t-il quitté l’entreprise et comment avez-vous été amenée à lui succéder ?

Nathalie Magand : Monsieur Jean-Maurice Fritsch a quitté l’entreprise le 31 octobre, dans le cadre d’un plan de succession engagé depuis le début du 1er Semestre 2023. J’ai pris la direction générale de NXO France au 1er juillet, puis la fonction de présidente du directoire (inclut les filiales) au 1er novembre, soit les mêmes fonctions. Le succès de la Région Nord de France, que je dirigeais jusque-là, a certainement contribué à cette décision, associé à une continuité dans la stratégie mise en place.

Channelnews : Précisément, quelle est votre feuille de route à la tête de NXO ?

Nathalie Magand : À mon arrivée, j’ai souhaité mettre un focus fort sur l’excellence opérationnelle, pour gagner en fluidité, en efficacité et en satisfaction client. Et j’entends poursuivre la transition forte du build vers le run. L’un des gros enjeux dans ce contexte est la formation. On a encore accru nos investissements en la matière, notamment en direction des populations en contact quotidien avec les clients (chefs de projets, responsables de comptes, gestionnaires de comptes services…), soit environ 120 personnes. J’ai également pour mission d’accroître le taux de profitabilité. Pour cela, je mise sur la construction de nouvelles offres de services purement NXO.

Channelnews : Des exemples ?

Nathalie Magand : Nous allons lancer d’ici à la fin du premier trimestre une offre d’infrastructure sous forme de service (IaaS) et d’hébergement cloud. La construction de la plateforme a été confiée à notre nouveau directeur des opérations cloud, Yannick Trividic (ex-Cheops). C’est Laurent Amouroux, patron des services managés, qui sera en charge de son exploitation.

Nous avons également construit une offre de conseil pour accompagner les clients qui exploitent des centres de contacts dans le Cloud ou leur trouver des alternatives sur site. Car, sous l’impulsion des éditeurs, les solutions de centres de contacts migrent massivement dans le Cloud, et les clients doivent s’adapter.

Channelnews : quels sont vos axes de croissance pour 2024 ?

Nathalie Magand : En 2024, NXO va se renforcer sur les services et solutions de cybersécurité (qui pèsent désormais pour 15% du chiffre d’affaires), les services managés, le cloud et les offres de conseil, d’audit et de DevOps. Un focus sera mis aussi sur le sujet des solutions sectorielles, en particulier sur les collectivités locales et les réseaux OT. Nous allons continuer d’embaucher pour alimenter ces nouveaux services. L’effectif, actuellement de 1.240 salariés, devrait franchir la barre des 1.300 personnes.