NXO fait évoluer sa gouvernance pour lancer son nouveau plan stratégique.

Succédant à Jean-Maurice FRITSCH, Nathalie MAGAND devra notamment accompagner le groupe dans le développement de ses activités autour de ses offres Cloud, services managés et cybersécurité. Elle a aussi pour objectif d’atteindre une excellence opérationnelle afin d’être de plus en plus agile et répondre au mieux aux nouveaux enjeux des clients. Enfin, elle veillera à lancer un vaste projet visant à positionner l’humain au centre de la stratégie de croissance de l’entreprise. Dans ce contexte, de nombreux investissements seront réalisés pour faire monter en puissance les équipes internes, les fidéliser à long terme et s’entourer de nouveaux talents.

Pour mener à bien sa mission, Nathalie MAGAND peut s’appuyer sur une très forte expertise professionnelle acquise dans le secteur du numérique. Elle a notamment occupé différents postes à dominante commerciale dans des sociétés comme IBM, Arkadin et depuis 2013 chez NXO. Bénéficiant d’une très bonne connaissance de NXO, de ses équipes, de son organisation et de son fonctionnement, elle bénéficie donc de toutes les qualités nécessaires pour permettre au groupe de poursuivre son développement dans les meilleures conditions.

Nathalie MAGAND, Directrice Générale de NXO et de ses filiales « Je suis fière d’assurer cette nouvelle fonction chez NXO qui m’a permis de vivre une expérience professionnelle unique ces dix dernières années. Nous allons franchir une nouvelle étape, étoffer notre offre et proposer à nos clients des services à forte valeur ajoutée pour mener à bien leur transformation digitale. Nos équipes comptent parmi les plus performantes du marché et accompagnent au quotidien près de 10 000 clients. Qualité, innovation, performance, valeurs humaines et intelligence collective sont les piliers sur lesquels nous pourrons nous appuyer pour nous démarquer et devenir à court terme la référence de notre marché. »