Le constructeur chinois a publié ses résultats pour son premier trimestre fiscal qui s’est achevé le 30 juin. Et, dans le contexte compliqué liée à la pandémie, ils sont flatteurs. Ses revenus affichent en hausse de près de 7% (+10% hors effets de change) d’une année sur l’autre à 13,3 milliards de dollars. Le bénéfice avant impôts augmente même de 38% à 332 millions de dollars. « […] Lenovo a rapidement repris son élan face à l’impact de la pandémie et saisit les nouvelles opportunités émergeant du travail à distance, de l’éducation et de la numérisation accélérée », souligné déclaré le PDG du groupe Yang Yuanqing, dans un communiqué.

Des résultats qui doivent beaucoup à la bonne santé de la division PC, qui représente 80% du chiffre d’affaires. Celle-ci a enregistré une augmentation « à deux chiffres » de son chiffre d’affaires à 10,6 milliards de dollars. Une croissance tirée par celle de son activité grand public, en progression de 45% sur la période, et par celle de la zone EMEA (+30%).

Le constructeur note que les segments haut de gamme et à forte croissance telles que le jeu, le « mince et léger », le visuel et les Chromebooks ont tous continué de croître à deux chiffres. Le commerce électronique s’est particulièrement distingué, précise le constructeur.

En revanche les revenus de sa division mobilité ont diminué. A contrario, sa division datacenter s’est illustrée, avec des revenus en croissance de près de 20% à 1,6 milliard de dollars et une rentabilité en amélioration d’une année sur l’autre. Son activité dédiée aux fournisseurs de services cloud (anciennement hyperscale) a enregistré une hausse de plus de 30% de ses revenus. Lenovo indique prévoir une croissance à long terme sur ce segment des fournisseurs de services cloud.

Lenovo souligne enfin la progression de 38% de son activité logiciels et services, qui a atteint plus d’un milliard de dollars de revenus et représente désormais environ 7,6% de son chiffre d’affaires, et les bonnes performances de ses activités Smart IoT (+39%), Smart Infrastructure (+16%), Smart Verticals (+65%) qui regroupe ses solutions Smart City en Chine et ses solutions Smart Healthcare en Amérique du Nord. Les services attachés ont progressé de 32% d’une année sur l’autre et les services gérés (y compris le Device as a Service à croissance rapide) a augmenté de 48%.