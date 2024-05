La situation s’améliore pour le plus grand fabricant mondial de PC. Après avoir renoué avec la croissance au troisième trimestre (+3%), Lenovo a publié un chiffre d’affaires de 13,8 milliards de dollars, en hausse de 9%, pour le dernier trimestre de son exercice 2024 clos fin mars. Son bénéfice net a également plus que doublé à 248 millions de dollars. Cela ne suffit pas à renverser la vapeur sur l’ensemble de l’exercice, avec un chiffre d’affaires en baisse de 8% à 56,8 milliards de dollars et un et un bénéfice net qui se contracte de 37% à 1 milliard de dollars.

Entre janvier et mars, Lenovo a renoué avec la croissance dans l’ensemble de ses activités. Sa principale division Intelligent Devices Group (IDG), qui rassemble les PC, tablettes et smartphones, a vu ses revenus progresser de 7% à 10,5 Md$. Infrastructure Solutions Group (ISG), qui était en baisse de 13,4% au troisième trimestre, enregistre une progression 15% à 2,5 Md$. Enfin, Solutions and Services Groupe (SSG) est en hausse de 10% à 1,8 Md$. La part des activités hors PC a ainsi atteint un sommet historique à 45%.

Sur l’ensemble de l’exercice IDG a enregistré un recul de son chiffre d’affaires de 10% à 44,5 Md$ et ISG de 8,5% à 8,9 Md$. La division Services SSG se distingue avec une croissance de 16% à 7,7 Md$.

Yuanqing Yang, le PDG de Lenovo, s’est félicité du retour à la croissance de l’ensemble des activités au dernier trimestre. « Nous avons construit une pile complète de capacités d’IA et sommes à l’avant-garde du marché des PC IA », a-t-il déclaré, affichant sa confiance dans la capacité du groupe à maintenir une croissance durable et à améliorer sa profitabilité sur l’année à venir.

Un point de vue partagé par les analystes de Morgan Stanley, qui voient en Lenovo le probable principal bénéficiaire du boom des PC IA en Asie.

« D’ici la fin de l’année, 10 % de nos PC livrés seront des PC IA. D’ici 2026, ce chiffre pourrait être augmenté de 50 à 60 % », a affirmé Yuanqing Yang dans un entretien à l’agence Reuters.