Premier constructeur mondial de PC, Lenovo a subi de plein fouet l’effondrement du marché. Les revenus de sa division Intelligent Devices Group (IDG) ont plongé de 62,3 Md$ à 49,3 Md$ entre l’exercice 2022 et l’exercice 2023. Le chiffre d’affaires global en est largement affecté. Il s’établit à 61,9 Md$ contre 71,6 Md$ un an plus tôt, soit une baisse de 14%.

Heureusement pour le groupe, ses autres activités qui représentent désormais 40% du chiffre d’affaires se portent bien mieux : la division Solutions et Services (SSG) a atteint un chiffre d’affaires de 6,7 Md$ en hausse de 22% et la division Solutions d’infrastructure (ISG) de 9,8 Md$, soit un bond de 37% !

Dans ce contexte instable, le groupe chinois reste focalisé sur la préservation de sa rentabilité. Sur l’exercice la marge nette du groupe est restée stable à 3% mais le bénéfice net est lui en baisse de 21% à 1,6 Md$. Lenovo a récemment confirmé un plan de réduction des effectifs qui affecterait 8% de sa main d’œuvre.

« Lenovo a su stabiliser sa rentabilité au cours du dernier exercice fiscal grâce à ses moteurs de croissance diversifiés qui ont atteint des résultats records », a commenté dans un communiqué Yuanqing Yang, le PDG de Lenovo. « Leur dynamisme nous permet de poursuivre notre transformation axée sur les services […]. Notre stratégie fonctionne et nos opérations sont résilientes, même face aux incertitudes mondiales. À l’avenir, nous continuerons d’investir dans la R&D pour saisir la prochaine vague d’opportunités de croissance. Nous sommes donc bien préparés pour l’avenir. »

Cette relative confiance tient au fait que Lenovo anticipe une reprise du marché pour ses « appareils intelligents » (PC, tablettes, smartphones) à partir du second semestre 2023. Il table sur un retour modéré de la croissance sur le marché global IT mais sur la poursuite d’une demande croissante pour le cloud et l’infrastructure et relativement élevée pour le marché des services IT.

Lenovo souligne aussi que malgré la chute de son activité PC, cette dernière s’est maintenue tout au long de l’exercice à la première place mondiale. Selon les chiffres d’IDC, sa part de marché était de 22,3% sur le dernier trimestre de l’exercice, suivi de près par HP avec 21%.