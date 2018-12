L’équipementier Cumulus Networks a conclu un accord de partenariat avec Lenovo. Il prévoit que le constructeur chinois proposera des commutateurs ThinkSystem RackSwitch prenant en charge Cumulus Linux. Les clients de Lenovo pourront également utiliser NetQ, l’outil de gestion opérationnelle de Cumulus, et profiter d’options telles que l’automatisation et la surveillance du réseau.

Ensemble, Lenovo et Cumulus Networks proposent une meilleure efficacité opérationnelle grâce à un écosystème Linux, une évolutivité avec Ethernet VPN et un modèle opérationnel simplifié basé sur le cloud. Lenovo propose ainsi aux entreprises de choisir le système d’exploitation le mieux adapté à leurs activités.

« Aujourd’hui, les applications deviennent de plus en plus complexes et nécessitent une infrastructure moderne, hautement évolutive et simple, reposant sur un ensemble de composants normalisés. La mise en réseau ouverte n’est plus un avantage, elle est désormais une nécessité pour les entreprises innovantes », affirme dans un communiqué Josh Leslie, CEO de Cumulus Networks. « Partie essentielle du datacenter, le réseau a toujours constitué un goulot d’étranglement pour le déploiement rapide d’applications. Du provisionnement et du déploiement à la surveillance et aux opérations, Cumulus et Lenovo vont complètement transformer le mode de fonctionnement des entreprises en leur permettant d’adopter une approche moderne, en gardant à l’esprit la simplicité, l’automatisation et la résilience des activités. »

« Grâce à ce partenariat avec Cumulus, les clients ont désormais accès au meilleur matériel réseau de Lenovo et peuvent choisir Cumulus Linux ou le système d’exploitation de réseau en nuage (CNOS) de Lenovo », indique de son côté Ahmed Murad, directeur Product Management du Lenovo Data Center Group. « Ces ajouts au portefeuille croissant de commutateurs de Lenovo offrent aux entreprises informatiques un choix encore plus vaste dans la sélection de solutions pour leur infrastructure de centre de datacenter. »

Lenovo introduit dès à présent les modèles suivants de commutateurs dotés de Cumulus Linux : ThinkSystem NE0152TO RackSwitch – Commutateur Ethernet 1Gbase-T version ONIE, ThinkSystem NE2572O RackSwitch – Commutateur Ethernet 25GbE version ONIE et ThinkSystem NE10032O RackSwitch – Commutateur Ethernet 100GbE version ONIE.

D’autres modèles devraient s’ajouter à la liste l’année prochaine.