Gartner vient de publier son quadrant magique pour le stockage primaire. Un nouveau quadrant magique qui en remplace deux autres : le quadrant magique pour les baies de stockage SSD et le quadrant magique pour les baies de stockage polyvalentes. Les fournisseurs représentés dans le quadrant proposent des baies de stockage hybrides, des baies SSD ou les deux, développées en interne ou acquises dans le cadre d’un contrat OEM.

Le principal objectif d’une baie de stockage primaire est de prendre en charge les charges de travail de données structurées sensibles au temps de réponse et au nombre d’entrées-sorties par seconde (IOPS). Les cas d’utilisation typiques incluent les exécutions d’applications critiques, des charges de travail de base de données classiques et des applications transactionnelles internes.

C’est Netapp qui domine ce quadrant magique 2019 devant Pure Storage, qui l’égale en exhaustivité de la vision mais demeure un cran en-dessous en capacité d’exécution, et devant Dell EMC en retrait sur les deux critères. Outre Netapp, Pure Storage et Dell EMC, Gatner distingue également dans le carré des leaders : HPE, IBM, Infinidat, Huawei et Hitachi Vantara. Kaminario, qui était l’année dernière classé dans le carré des leaders du quadrant magique pour les baies de stockage SSD, se retrouve cette année relégué dans le carré des visionnaires.

En mai 2018, NetApp a été l’un des premiers fournisseurs de stockage principaux à offrir des disques NVMe et une connectivité NVMe-oF avec sa baie AFF A800. Si la plupart des fournisseurs de stockage primaire ont une stratégie Cloud, NetApp ONTAP offre à ce jour la meilleure intégration possible avec les plus grands fournisseurs de services de stockage cloud (Amazon, Google et Microsoft). Les baies de stockage NetApp dans des datacenters privés peuvent répliquer, sauvegarder ou archiver des données vers un Cloud public, et supportent des architectures applicatives hybrides.

Gartner relève trois points forts de Netapp : sa stratégie Data Fabric lui a permis de se positionner en tant que solution de stockage pour les environnements hybrides ; sa technologie Active IQ qui, en combinant analyse prédictive et connaissances communautaires, a permis d’améliorer la satisfaction du client ; et ses baies SSD, qui ont permis l’adoption du standard NVMe de bout en bout.

Mais Gartner signale toutefois quelques points faibles : les clients sondés par Gartner signalent que l’efficacité du support après-vente a été irrégulière et a nuis à la satisfaction globale de la clientèle ; les prospects et les clients de NetApp sur les marchés émergents doivent choisir des partenaires de distribution fiables, la capacité de la société à exécuter directement dans ces pays restant largement à construire ; la série EF est une baie orientée uniquement vers la performance et ne dispose pas d’une offre complète de services de gestion de données.

À propos de Pure Storage, Gartner note qu’à l’image de sa stratégie produit de Pure Storage ses programmes commerciaux ont été conçus autour de la simplicité. La société a récemment amélioré son programme de stockage Evergreen, qui offre des crédits de reprise pour moderniser ses contrôleurs et la capacité de son infrastructure existante. La société a également apporté un modèle de consommation cloud.

Gartner met en avant la simplicité de Pure Storage, « attribut fondamental de sa stratégie de produit et de support, qui réduit la complexité, l’administration et la maintenance. » Du produit au support, la société développe une culture axée sur le client qui conduit à une satisfaction et à une rétention client exceptionnelles. Le logiciel et les modules matériels DirectFlash développés en interne, ont permis de rattraper l’avance de la technologie NVMe et permettent d’accéder aux technologies de nouvelle génération sans rupture.

Gartner note toutefois que les clients expriment leurs préoccupations quant au fait que la société ne dispose pas d’un support local suffisant dans les pays émergents ; que la société a du mal à atteindre une rentabilité soutenue, ce qui amene certains clients à se préoccuper de sa viabilité à long terme ; et que la société n’offre pas de solution de réseau hybride économique, ce qui peut limiter sa compétitivité dans certains datacenters.

À propos de Dell EMC, Gartner souligne que le constructeur dispose d’un vaste portefeuille de baies de stockage primaires d’entrée de gamme, de milieu de gamme et haut de gamme, capables de traiter une grande variété de charges de travail et qu’il dispose d’un réseau de partenaires solide et fiable à la fois sur les marchés émergents et matures. Mais le cabinet d’étude pointe l’alignement en cours des processus, des procédures et du personnel de l’assistance produit, qui a entraîné une qualité de support client sporadique et incohérente. Gartner note également que les baies PowerMax ne fournissent pas de fonctionnalités NVMe de bout en bout bien qu’elles prennent en charge le support SSD NVMe interne. Enfin, le manque d’interopérabilité entre les systèmes de stockage Dell EMC ajoute à la complexité de la gestion et à l’inefficacité opérationnelle lorsqu’ils sont déployé dans de grandes infrastructures informatiques.