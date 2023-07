HelloWork, filiale du groupe Télégramme, qui exploite la plateforme de recrutement Hellowork.com, a publié son baromètre de l’emploi au premier semestre. Près de 5 millions d’offres d’emploi ont été diffusées sur sa plateforme entre janvier et juin, soit une progression sur un an de 17%.

Sur le secteur IT ce sont 172 773 offres qui ont été diffusées entre le 1er avril et le 30 juin, une augmentation de 10% par rapport à la même période l’an dernier.

En termes de localisation, l’Île-de-France concentre 33% des offres, la région Auvergne Rhône-Alpes 18% et l’Occitanie 9%. Pour le type de contrats, le CDI domine très largement avec 85% des offres et une progression sur un an de 15%. Les CDD représentent 2%, l’alternance 5% et l’intérim 8%.

Le top 10 des métiers les plus recherchés est le suivant :