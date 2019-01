Depuis 2 ans, la start-up Staffman permet aux ESN (Entreprises de Services du Numérique) de trouver des ingénieurs « pour lundi ». Cette plateforme web collaborative recense les candidats, les freelances et les ingénieurs disponibles en poste, pour les mettre à disposition des sociétés en recherche urgente de profils. Revendiquant 500 entreprises utilisatrices et environ 10.000 ingénieurs référencés, la plateforme a attiré l’attention de HelloWork – acteur de l’emploi, du recrutement et de la formation sur Internet en France (éditeur de plateformes et de solutions RH : BDM, Cadreo, Parisjob, RegionsJob, CVcatcher, Talentdetection…) – qui vient d’entrer au capital de la startup. Le montant de cet investissement n’est pas révélé. Cette levée de fonds va permettre à Staffman de structurer et accélérer son développement.

Staffman consolide ainsi une première levée de fonds de 600.000 euros réalisée fin décembre.

La jeune pousse, qui compte aujourd’hui 5 collaborateurs, prévoit 10 recrutements en CDI en 2019. Les profils recherchés sont des business developers, des profils marketing et des développeurs.

« Nous pensons que Staffman a le meilleur positionnement pour répondre aux enjeux de staffing immédiat des ESN. L’intégration des freelances et des compétences disponibles en sous-traitance dans la plateforme, est un vrai plus. HelloWork, qui s’attache à aider tous les types d’entreprises à recruter d’une manière plus efficace, possède une bonne connaissance de ce secteur et du modèle SaaS, et nous pensons pouvoir accompagner les dirigeants de Staffman dans leurs réflexions et leur développement », explique dans un communiqué le président d’HelloWork, Jérôme Armbruster. « Nous sommes ravis d’accueillir HelloWork dans notre actionnariat. Il y a une logique industrielle à ce rapprochement et une complémentarité évidente avec une offre de staffing 360° (freelances, sous- traitance et candidats) qui correspond à l’évolution du marché du recrutement en France », commente de son côté lr président de Staffman, Bastien VIialade.